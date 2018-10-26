中市府撥140萬 打造中興商圈特色

2018年10月26日 09:19 中時 林欣儀

吸引民眾上門，大里區中興商圈增設導覽地圖，民眾持手機可掃描搜尋店家。(林欣儀攝)

為打造商圈獨有特色、吸引民眾光顧，台中市議員李天生協助大里區中興商圈爭取140萬元經費，進行商圈改造，除設置「意象燈箱」、「導覽地圖」等設施，同時進行變電箱彩繪、公車候車站休閒座椅設置等工程，盼以新意象再出發。

中興商圈主委傅運福表示，商圈街廓路燈原本陳舊、街景缺乏特色，經李天生協助爭取、市長林佳龍動用第2預備金140萬，裝設融入商圈Logo的「意象燈箱」及電子字幕，建立商圈意象特色，令區公所補助設置導覽地圖，現在民眾持手機掃描即可搜尋相關店家或機關。

傅運福強調，商圈內業者配合在公車候車亭旁設置2處船形座椅、配合小木樁，代表大里杙傳統意象，彩繪圖樣則以石虎、杙仔為主，充分展現地方特色。

李天生表示，中興商圈積極改善商圈環境，日前還配合舉辦關懷長者、母親節及端午節等節慶活動祭出各項優惠，更設計「杙仔」公仔及各式文創產品，透過行銷方式推動商圈發展，未來盼東榮立體停車場、益民國小地下停車場能早日開闢，解決停車問題也盼帶動商圈整體營運。

市議員張芬郁則說，中興商圈進行變電箱彩繪、融入導覽地圖等設施，讓整條街看來更加活潑、亮麗。

(中時 )