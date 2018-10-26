高雄》謝長廷評選戰呈緊繃拉鋸　綠媒老董：韓國瑜點燃高雄汽油桶

日本首相安倍晉三25日啟程訪問中國，26日預定與中國國家主席習近平會談。駐日代表謝長廷表示，會密切注意發展，隨時掌握情報。中央社記者楊明珠東京攝　107年10月25日

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中時電子報
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曾擔任高雄市長的駐日代表謝長廷日前分析高雄選情，他認為選戰已呈現五五波緊繃拉鋸。對於謝的評論，綠媒老董認為那表示選情非常緊張！他更認為民進黨執政後，藍軍被欺負太慘，因此國民黨提名的高雄市長候選人韓國瑜成為是藍軍對民進黨不滿的出口，「韓國瑜剛好是一支火柴，點燃高雄汽油桶」。

據《聯合報》報導，謝長廷日前與駐日媒體茶敘，談到選舉，他表示資訊掌握不多，但高雄市長的選情，以他的觀察，現在呈現五五波拉鋸。許多雙方爭論的議題都與他市長任內政策有關，他更提到在高雄市長任內推動許多建設，他覺得他對得起高雄。

對於謝長廷的言論，據《中評網》報導，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為那表示很緊張，高雄民進黨的選票目前比較傾向隱性選民，在現在藍綠對決狀態下，民進黨一定要「人盯人」，把派系動員出來，要把派系票開出來，民進黨就要給資源，票才能催出來！吳子嘉更表示，藍軍目前空前團結，是很多年沒看到的現象。

吳子嘉更指出韓流效應是國民黨一個不滿的出口。這是因為民進黨執政後，藍軍被欺負太慘，現在是藍軍的反彈力道，他比喻：「韓國瑜剛好是一支火柴，點燃高雄汽油桶」。 但民進黨也不是吃素的，一定會拼到底，尤其現在是民進黨執政，資源很多，韓國瑜不可能這麼輕鬆就贏。

(中時電子報)

文章來源：中評社網站

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