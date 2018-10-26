打火英雄「大走鐘」！深夜喝醉摔杯 譙學弟教做人

雲林縣雲遭爆料，上周發生老鳥消防員醉後欺負資淺消防員事件。(圖／翻攝自畫面)

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中時電子報

雲林縣消防局爆發老鳥消防員醉後欺負資淺消防員事件！擔任15年警消的36歲林姓消防員，上周六深夜喝醉，回到局裡開始斥訓消防員資歷僅7年的余姓學弟，還摔酒杯、摔酒瓶說：「還不上去，要等我翻值班台嗎？」、「信不信我把值班台也翻了！」。林男事後承認自己的情緒控管有問題，消防局不排除將林男調隊。

林姓消防員3年多前也曾在值班時喝酒，還拍照上傳網路被記過，據林的同事轉述，他對余姓學弟的處事感到不滿，曾予以訓誡，讓余感覺遭到霸凌。據《蘋果》報導。爆料指出，林男上周六晚上喝酒，隔天凌晨1時許喝茫，回到局裡便斥責剛救護返回隊部余姓學弟不是，訓完後跑上樓嘔吐，吐完又跑到寢室開燈騷擾余，直到3點半才結束。

余姓消防員事後指出，林姓學長的霸凌已對他造成身心傷害，心生恐懼。林姓消防員表示，事發清醒後已不記得幹了什麼事、說了什麼話，還說，從事消防工作15年來，沒有傷害過任何人，自己有憂鬱症10年病史，承認自己情緒控管有問題，再加上當天未服藥，逞一時口舌之快，造成學弟、分隊及消防局的困擾，深感抱歉，保證決不再犯。

雲林縣消防局救災救護指揮中心科員劉建志表示，針對消防員酒後鬧事案，消防局已完成調查，並移送考績會研議懲處，原則上以申誡以上處分，不排隊調隊服務。

(中時電子報)

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