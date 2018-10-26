台鐵1天爆3故障 太魯閣號熄火卡隧道

蔡英文總統(左四)22日前往宜蘭縣新馬站事故現場勘災，單線雙向通行的西線一部太魯閣號傾斜式列車正巧經過，後方為事故車普悠瑪號。(資料照片 黃世麒攝)

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中時電子報
/綜合報導
東部幹線行駛主力列車太魯閣號25日也傳出動力不足故障。此為示意圖。(台鐵提供)

普悠瑪脫軌翻覆事件後，外界以為台鐵螺絲會拴緊，不料昨日同屬傾斜式列車的太魯閣也出包，且列車故障還不只一椿！有民眾氣炸向媒體爆料，昨日搭太魯閣426次前往台東，列車因動力不足卡在南澳隧道。稍後也有一輛區間車故障，影響後面南下普悠瑪列車倒退到南澳，而在樹林車場內，也出現調車機出軌的情形。

蘋果日報報導，有民眾投訴，他搭乘12時58分台北開往台東的太魯閣426車次，睡到一半，列車突然熄火卡在隧道內，他怒批：「台鐵到底在搞什麼？人在火車上感覺一點都不安全。」

他指出，當時搭乘的車廂沒了冷氣，車廂燈也全熄滅，因而引起乘客騷動，事後列車長廣播稱，列車動力不足，充電後已恢復正常，才繼續開往下一站花蓮，火車因熄火而晚點15分鐘到台東。

對此事件，台鐵表示，426次太魯閣14時29分南澳通過晚5分，在14時38分南澳=漢本間東正線過中性區間TED1008號，無故緊急緊韌後無動力，經重新啟動後恢復動力，14時52分到漢本站晚19分增延14分。

另起事件則是12時16分，8052車次在南澳漢本間無動力故障，後來利用自強號170次合併運轉至漢本站，連帶影響後面的218次南下普悠瑪列車，從南澳行駛東正線開車後，又退回南澳再行駛西正線，大約晚66分。

另外，有一民眾在爆廢公社po文，「今天又出軌了，樹林調車場。照片拍攝者不明，由鐵路友人提供，對此台鐵證實，確實有調車出軌。

台鐵指出，樹林調車場內R161號調車機於9股調車時出軌，不影響正線，預計20點鐘完成修復。

(中時電子報)

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