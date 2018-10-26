NBA》仍不放棄！火箭增列4個首輪籤搶巴特勒

看來火箭擺明就要搶到灰狼球星吉米巴特勒。(美聯社)

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中時電子報

就算知道面臨灰狼籃球事務總裁兼總教練席波迪的刻意刁難，火箭卻未停止追逐吉米巴特勒的計畫！《ESPN》資深記者沃納洛斯基26日爆料，火箭更新針對灰狼球星巴特勒的交易報價，竟然一口氣增列4個未來的首輪選秀權。

根據沃神報導，從新球季開打以來，灰狼仍持續尋求關於吉米巴特勒的交易報價，甚至灰狼老闆泰勒已跟巴特勒保證儘快把他換出，如今火箭提出如此優渥的交易籌碼，或許會讓始終刁難有意巴特勒球隊的席波迪傷透腦筋。

因為席波迪一直暗地跟泰勒唱反調，只想續留吉米巴特勒打完1年，等到明夏再來考慮巴特勒去留，像是先前跟熱火都快談妥，席波迪卻在最後關頭索討更多選秀權，故意擺出這種貪而無厭姿態為難對方，造成熱火打退堂鼓。

根據《ESPN》另一名記者羅伊爆料，31日或許是火箭與灰狼談判交易的關鍵日期，因為屆時火箭可把從太陽換來的奈特與克里斯，加入在交易吉米巴特勒的籌碼中，甚至考慮添加替補前鋒葛迪傑，看來火箭確實很想搶到巴特勒。

畢竟有了吉米巴特勒，搭配哈登、保羅、安森尼與卡培拉，火箭等同可以組起實力堅強的「五星戰隊」，或許可讓他們擺脫開季只拿1勝3敗的低迷狀態，接下來就看席波迪到底願不願意「就範」了。

(中時電子報)

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