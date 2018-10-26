影》大貨車衝落中山高大排2人亡 警：疑昨晚就發生

車頭嚴重扭曲變形。（呂妍庭翻攝）

友善列印
中時
大貨車跌落躺在高速公路下大排。（呂妍庭翻攝）
大貨車跌落位置十分奇怪。（呂妍庭翻攝）

一輛大貨車今26日清晨民眾被發現從國道中山高主幹道與民雄交流道引道中間的空隙衝出，整輛車跌落落差達3層樓高的下方大排，車頭嚴重扭曲變形，正副駕駛卡在車內，被消防人員救出時，已無生命跡象，送醫皆宣告不治。

案發事後，傳出附近畜牧業者昨25日晚上10點半曾聽到巨大聲響，不排除貨車昨晚就已摔落，目前事故原因仍有待警方調查。

警消搶救受困乘客。(呂妍庭翻攝)
救護人員已將兩名受困人員救出送醫。（呂妍庭翻攝）
救護人員已將兩名受困人員救出送醫。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣消防局指出，早上6點05分接獲民眾報案，指稱有一輛大貨車從國道中山高北上257處墜落高速公路底下大排，搶救人員6點16分到達，發現車上貨物散落一地，車頭因嚴重撞擊已變形，2名男性卡在車頭，經搶救後先後救出，分送大林慈濟醫院、嘉義基督教醫院搶救，約10點左右雙雙宣告不治。

雖警消是直到6點左右才接獲報案，但報案的民眾聲稱，因民雄大排目前施工中，他擔心抽水馬達被挖土機損壞，今一早就騎車前往查看，才赫然發現高速公路下方的大排有輛貨車，並透露曾聽附近畜牧業者說，昨夜10點半左右曽聽到巨大聲響，兩隻狗狅吠不己，但外出查看，沒有看到異様，懷疑貨車昨晚就已經墜落。

(中時 )

打火英雄「大走鐘」！深夜喝醉摔… 帶自改槍北北基趴趴造 帶女友吃…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。