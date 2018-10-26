影》大貨車衝落中山高大排2人亡 警：疑昨晚就發生

2018年10月26日 09:18 中時 呂妍庭

大貨車跌落躺在高速公路下大排。（呂妍庭翻攝）

大貨車跌落位置十分奇怪。（呂妍庭翻攝）

一輛大貨車今26日清晨民眾被發現從國道中山高主幹道與民雄交流道引道中間的空隙衝出，整輛車跌落落差達3層樓高的下方大排，車頭嚴重扭曲變形，正副駕駛卡在車內，被消防人員救出時，已無生命跡象，送醫皆宣告不治。

案發事後，傳出附近畜牧業者昨25日晚上10點半曾聽到巨大聲響，不排除貨車昨晚就已摔落，目前事故原因仍有待警方調查。

警消搶救受困乘客。(呂妍庭翻攝)

救護人員已將兩名受困人員救出送醫。（呂妍庭翻攝）

救護人員已將兩名受困人員救出送醫。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣消防局指出，早上6點05分接獲民眾報案，指稱有一輛大貨車從國道中山高北上257處墜落高速公路底下大排，搶救人員6點16分到達，發現車上貨物散落一地，車頭因嚴重撞擊已變形，2名男性卡在車頭，經搶救後先後救出，分送大林慈濟醫院、嘉義基督教醫院搶救，約10點左右雙雙宣告不治。

雖警消是直到6點左右才接獲報案，但報案的民眾聲稱，因民雄大排目前施工中，他擔心抽水馬達被挖土機損壞，今一早就騎車前往查看，才赫然發現高速公路下方的大排有輛貨車，並透露曾聽附近畜牧業者說，昨夜10點半左右曽聽到巨大聲響，兩隻狗狅吠不己，但外出查看，沒有看到異様，懷疑貨車昨晚就已經墜落。

(中時 )