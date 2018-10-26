帶自改槍北北基趴趴造 帶女友吃鍋貼遭警逮

三重區重陽路、大智街口小北百貨前於24日凌晨4時許，發生槍擊傷人案，警方鎖定開槍的綽號小保劉姓犯嫌，於25日下午3時，在基隆市某鍋貼連鎖店，趁嫌犯用餐時卸下心房，一舉緝獲到案，並搜出犯案用的2把改造槍枝。（高彥哲翻攝）

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高彥哲

三重區重陽路、大智街口小北百貨前於24日凌晨4時許，發生槍擊傷人案，警消到場後將傷者送醫救治，並鎖定開槍的綽號小保劉姓犯嫌，於25日下午3時，在基隆市某鍋貼連鎖店，趁嫌犯用餐時卸下心房，一舉緝獲到案，並搜出犯案用的2把改造槍枝，全案警方依涉殺人、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送偵辦。

警方調查，綽號小保的劉姓男子，自行改造槍枝於臺北、基隆一帶販槍牟利，因同夥的被害人吳姓男子買槍欠錢未還，兩人起了債務糾紛而埋下殺機，劉男並與夥同另一名鄧姓男子與被害人吳男相約在新北市三重區重陽路超商前談判。

劉男夥同吳男、女友陳女開車前往想討回公道，到場後隨即將吳男強押上車，兩人談判破裂後，吳男驚見對方攜帶槍枝，見苗頭不對，於三重區重陽路、大智街口跳車，仍遭綽號小保的劉姓男子槍擊傷及腰部。

劉男為規避警方查緝，帶同女友換車於北北基桃四處流竄逃亡，案發後三重分局組成專案小組，閱案發監視器後確認涉案車輛。

於25日下午4時尾隨至基隆市信義區東信街，劉男與女友下車進入連鎖鍋貼店用餐，專案小組成員派員進入鍋貼店與劉男相鄰而坐，佯裝用餐的客人，趁店家上餐的同時，劉男卸下心房，員警一擁而上，將劉男及陳女逮捕，並依涉殺人、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送偵辦。

(中時 )

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