亞培宣布製程升級新批號之237毫升鐵罐罐裝營養產品上架

2018年10月26日 09:30 中時電子報 綜合報導

美商亞培股份有限公司台灣分公司（以下簡稱亞培台灣）謹此公布，包括「亞培原味安素」、「腎補納」、「普寧勝」、「管灌安素」、「健力體」及「愛美力HN」共計六項237毫升鐵罐罐裝營養產品之製程升級新批號產品已進口並通過檢驗，即日起於未來數週內陸續上架。

製程升級新批號之237毫升鐵罐產品均已符合衛生福利部食品藥物管理署於本年9月21日所提之要求；且製程升級相關驗效(validation)佐證資料已完成資料備查。上架前，六項新批號之237毫升鐵罐產品皆會通過加強品管稽查以及加強邊境抽驗。

本公司為確保製程升級新批號產品於上架初期均能友善地被辨識，並讓消費者可以沒有疑慮地使用新批號產品，提供消費者以下辨識方法：

一、每罐237毫升鐵罐之新批號產品罐身均加貼識別貼紙，消費者可清楚辨別購買的產品為製程升級新批號產品；

二、新批號產品外箱加貼箱貼；

三、完備線上查詢系統 (http://www.abbott-nutrition.com)，亦即消費者可經由本公司官網查詢每批製程升級新批號產品的原廠檢驗報告。

其他亞培營養產品，包括「葡勝納」、塑膠瓶裝與鐵罐罐裝可即飲之液態產品以及粉狀產品，皆未受到任何影響，均可正常使用。

身為擁有超過130年歷史的全球健康照護品牌，亞培在台灣的35年來，致力於提供消費者最高品質、以科學為本，且經臨床驗證的營養產品，對於品質和誠信，是我們不變的堅持。我們誠摯地感謝消費者，對本次事件造成供貨中斷情況給予包容。消費者的健康與安全，始終是我們最重視的。如消費者有相關疑慮，敬請撥打亞培免付費專線0800-036-688或寄送電子郵件至customerservice@abbott-nutrition.com.tw跟我們聯繫，我們將竭心盡力提供服務。

【關於亞培】

亞培，致力於幫助人們獲得健康，擁有更美好的生活。130年來，我們不斷創新，探索改善健康的解決方案——從營養品、診斷、醫療器械、到藥品——涵蓋生命的每一個階段，為人生創造更多可能。亞培全球99,000多名員工，協助世界150多個國家和地區的人們實現健康美好的生活。亞培在台灣運營35年，總部設於台北市，目前擁有超過400名員工。欲瞭解更多亞培公司資訊，敬請登錄亞培台灣網站以及總公司官網查詢。

(中時電子報)