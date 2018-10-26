廢棄物變趕鳥小幫手 利於農民朋友

水雉生態教育園區邀請風車達人李泳宗教導農友組裝驅鳥裝置。（水雉生態教育園區提供）

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當冬天來臨，鳥類可食用的食物逐漸短缺，田間二期稻作及灑播的稻種成為鳥類最佳食物來源，造成農民不小損失，為了改善此問題，官田水雉生態教育園區邀請風車達人李泳宗教導農友組裝驅鳥裝置。

行政院農業委員會林務局補助水雉生態教育園區辦理「驅鳥裝置DIY」的講座，邀請李泳宗利用故障的電風扇組裝成可以發出聲音的驅鳥裝置，現場來了種植菱角、水稻與葉菜類的農友以及台南市政府農業局的人員到場學習，無論是農友還是政府單位，大家對於如何防範鳥類啄食農作物造成田間損失的議題都非常重視。

今年3月開始，李泳宗便不斷地利用不同的素材組裝試驗，一開始使用水管加上寶特瓶切片的裝置，但發現並不耐用，後來使用風扇加上罐頭、鋼杯等物件，藉由風力帶動風扇的方式發出大量噪音，應該能夠有效驅趕田區的鳥類。

李泳宗表示，研發裝置最困難的地方在於材料要是一般大眾生活中能隨手取得且便於組裝才能發揮作用，現在的電風扇故障率高，回收場有許多廢棄不用的電風扇可作為材料，加上使用過的罐頭等家中會出現的回收資源，組裝起來就是一個很好的驅鳥裝置。

台南市政府農業局森保科科長楊錦樹也到場參與講座，希望透過新研發驅鳥裝置的使用，使農民降低農藥使用，保障農民朋友工作中的安全，也能提供鳥類安全過冬的棲息地。水雉生態教育園區主任李文珍表示，風力驅鳥裝置剛研發成形，在使用上或許有需要改善的地方，期待能有更多農友一起來使用風力趨鳥裝置，藉由實際操作改善裝置。

(中時 )

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