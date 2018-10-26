台北》吳宏謀該知所進退？賴清德：之後再說

2018年10月26日 09:57 中時 朱真楷

1021普悠瑪列車出軌事件釀嚴重死傷，行政院、交通部、台鐵謊話連篇，如今卻僅台鐵局長鹿潔身請辭獲准，交通部長吳宏謀迄今仍在高層力保下穩坐官職，引爆輿論反彈。對此，行政院長賴清德回應，等行政調查完成後，行政懲處還會再繼續，該負責的一定要負起責任，「吳宏謀部長等檢討之後再做決定」。

除了未將吳宏謀的去留說死，針對綠營近日頻頻將普悠瑪列車出事原因導向馬政府時期的採購有問題，對此，賴清德也接球表示，這是未來調查的重點，希望調查小組掌握所有資訊，秉公處理，將所有真相讓社會大眾知道。

面對台鐵意外造成的死傷，國民黨立院黨團昨炮轟事件調查至今，行政院、交通部、台鐵荒腔走板，身為政務官的交通部長吳宏謀難辭其咎，應知所進退，負起政治責任。

對此，賴清德今天赴立院備詢前，被媒體問到台鐵意外時表示，他要求務必針對普悠瑪進行安全體檢，新馬站的彎道與其他危險彎道也應減速慢行，ATP管理要照SOP管理，台鐵公司要痛定思痛檢討改革，這部份會由政務委員張景森督導。

他表示，未來會成立運輸安全委員會，把陸、海、空都納入，除了負責安全查核外，遇重大事故，它也是獨立機關來做調查，這樣才有辦法取得社會信任。

針對後續行政部門的懲處問題，賴清德說，等行政調查完成後，行政懲處還會再繼續，該負責的一定要負起責任，因為懲處就是為了檢討改進，避免此事再發生，台鐵局長鹿潔身已請辭獲准，吳宏謀的去留在檢討完畢後再做決定。

對於是否將加速台鐵公司化，賴清德說，台鐵要不要公司化，留給張景森去討論，原則上只要對台鐵公司好，政府就會做，這樣才對得起社會大眾的期待。

(中時 )