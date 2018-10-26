上任4天的菜鳥警抓小3歲車手 嫌：感覺不是很舒服

2018年10月26日 10:07 中時 程炳璋

台南火車站附近銀行的自動櫃員機10月中旬出現一批年輕詐欺車手，他們多次提領詐騙金額共近100萬，遭北區警方盯上，得知是北部南下做案的詐騙集團，24日北上逮人，其中23歲崔姓偵查佐警校畢業分發報到才4天，就建功逮捕20歲的林姓車手。

崔姓偵查佐剛從警校畢業，分發到台南市警5分局服務，報到才4天就建功，在「學長」帶領下，破獲一起詐欺案。

林姓車手年僅20歲，是新北市三峽某廟宇轎班成員，平常也擔任板模工，但覺得辛苦作工不如「搞詐騙」來的好賺，遂被詐騙集團吸收，10月中旬多次坐火車南下作案。

林嫌尋找火車站附近各家銀行的自動櫃員機，依照詐騙集團高層指示提領金錢，有時選擇搭計程車到金融機構，以掩人耳目，4、5天提領下來得手近百萬。捧著贓款返回北部交差。

林嫌犯案身影已被警方鎖定，24日北上逮人，崔姓偵查佐剛到警5分局報到，立刻帶槍上陣開啟他的辦案初體驗，果然順利逮回林嫌，兩人都是年輕的8年級生，落網的林嫌得知抓他的警察是剛報到的菜鳥警察，才大自己3歲，坦言「感覺不是很舒服」。

崔姓偵查佐辦案初體驗就建功，謙稱都是學長指導，但覺得實務與學校的理論有差別，累積辦案經驗很可貴，可以讓自己工作持續成長。

(中時 )