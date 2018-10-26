大家為何挺普悠瑪司機？呂秋遠：看到自己被壓榨的影子

2018年10月26日 10:18 中時電子報 張達智

台鐵普悠瑪號發生嚴重翻車事故迄今5天，負傷的尤姓司機員雖遭檢方申請羈押、法院裁定50萬元交保，但民眾普遍同情他，認為不該將全部過錯歸在他一人身上。為何如此？律師呂秋遠認為，那是因為大家看到了「自己在系統之下被壓榨的影子」。

昨（25日）司機員與調度員、檢查員在事故發生前的通聯紀錄曝光，大家這才發現，原來司機長達43分鐘一路在求救，甚至必須邊開車邊修車！台東痛失8位親人的董家家屬更痛批，這根本是台鐵蓄意謀殺，司機員求救時，60個高層在幹嘛！

律師呂秋遠則在臉書發文表示，許多人之所以支持駕駛員，是因為在事故發生後，看到了自己在系統下被壓榨的影子。公司趕進度，要求員工加班，提供的資源不夠，最後員工出錯，就由基層來扛。

地檢署在員工剛出院，還可能有創傷症候群時，就對這名員工以牽強的理由聲請羈押、法院竟然還以高額的數字裁定交保。呂秋遠說，鐵路局對這名員工的態度，完全就是當作棄子，大多數人應該都會同情這位司機，就像看到自己被欺負時候的樣子。

呂秋遠指出，最卑劣的是，這名員工的吸毒前科，還能在違反個人資料保護法的情況下，在媒體公開揭露，「簡直是厲害了我的國」。

呂秋遠更質疑，為了社會的破案期待，把一個人黑化，是最容易處理的方式。但是，地檢署到目前為止，對於系統性失誤造成的結果，有進一步偵查的進度與方向嗎？還是最後，就由這位員工承擔所有的過錯？

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(中時電子報)