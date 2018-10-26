論交長去留 賴清德：檢討完畢後決定

交通部長吳宏謀出席立院總質詢時，頻頻面露疲態。（陳信翰攝）

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行政院長賴清德26日表示，行政調查完成後，行政懲處還會再繼續，該負責的人一定要負起責任。（陳信翰攝）

行政院長賴清德今日赴立院備詢，會前回應媒體時指出，將由政委張景森負責督導，對台鐵公司進行全面性體檢，並成立交通運輸安全委員會，納入海、陸、空交通安全。台鐵局長鹿潔身已經請辭獲准，交通部長吳宏謀去留待檢討完畢後再做決定。

媒體詢問，吳宏謀是否應該下台負責？賴清德表示，政府痛下決心檢討台鐵多年來的問題，避免不幸事情再度發生。

賴清德提出四點要求：第一，行政院調查小組務必客觀公正、公開透明、秉公處理，絕對不可徇私護短，才能以昭公信，也才能夠解決爭端，踏出改革的第一步。第二，普悠瑪務必全面性進行安全體檢，在此之前新馬彎道，或其他危險彎道，也應減速慢行，同時ATP的管理務必按照SOP規定落實，以策安全。

第三，台鐵公司要痛定思痛，進行檢討改革工作，這部分由張景森政委督導，進行全面性體檢，包括組織、人事、車輛、道路的管理制度等，都應全面性改革。第四，未來會成立「交通運輸安全委員會」，將陸、海、空納入，除負責安全查核外，若遇重大事故，也是獨立機關來進行調查，這樣才有辦法取得社會信任，也才能經由檢討改進，讓交通運輸持續不斷進步。

後續對於傷者或亡者的照顧，賴清德已請陳美伶政委督導，政府要做好每個環節的工作。等行政調查結果完成之後，行政懲處還會再繼續，該負責的人一定要負起責任，懲處就是要為檢討改進，避免後續事情的發生。鹿潔身局長已經請辭獲准，交通部吳宏謀部長待檢討完畢之後，再做決定。

(工商 )

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