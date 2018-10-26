MLB》紅襪G2致勝功臣 馬丁尼茲G3恐缺戰

2018年10月26日 10:33 中時電子報 鍾亞芳/綜合報導

紅襪隊馬丁尼茲(J.D. Martinez)在世界大賽G2擊出致勝安打，助隊以4比2獲勝，不過今天（26日）總教練柯拉（Alex Cora）談及他目前的狀況時透露，馬丁尼茲右腳踝有傷，第3戰能否出賽仍為未知數。

馬丁尼茲在世界大賽系列賽首戰就扭傷右腳踝，第2戰以指定打擊身份先發，今年季後賽目前為止他14打數擊出5安打包含1發全壘打，貢獻6打點，打擊率3成57。

世界大戰第3戰將來到國聯的道奇主場，沒有投手指定代打，紅襪計畫讓馬丁尼茲以外野手身份先發出賽，不過他目前有傷，紅襪先發陣容可能有變化。

柯拉表示：「我們就等等看吧，他今天起床後有比較好，而且一直都有接受治療，直到明天早上也會治療，等到下午我們會再做決定。」

若馬丁尼茲不能在明天的第3戰先發，紅襪的先發可能會出現空缺，但若他能以先發右外野手身份出賽，貝茲（Mookie Betts）就會回到中外野守備，小布萊德利（Jackie Bradley Jr.）則不會先發上陣。

之前傳出金手套外野手貝茲可能移防二壘的消息，不過柯拉透露，貝茲第3戰部會在二壘先發，換言之，有可能是以代守的形式在二壘守上幾個半局。

(中時電子報)