交代不清還推給前朝! 陳學聖告發鄭文燦小檜溪土方案貪汙高達2億

2018年10月26日 11:04 中時 張孝義

國民黨桃園市長參選人陳學聖因桃園市的小檜溪暨埔子自辦市地重劃案土方回填，26日到台北地檢署告發桃園市長鄭文燦涉嫌貪汙治罪條例的圖利罪及刑法的使公務員登載不實罪。

陳學聖的競選總幹事，前立委孫大千表示，政府對於工程的相關規定中，對於「廢土」及「需土」都須經一定的法定程序轉移，現行規定中，公共工程的棄土可以提供給另一公共工程的需土，但若雙方都是民間工程，就必須經由一個合法的土資場，棄土方要付土資場處理費，需土方則必須付購土費向合法土資場購買。

孫大千指出，桃園市小檜溪自辦市地重劃工程完全沒有依循法定程序，讓棄土方的13間民間工程未經合法土資場，就送到同是民間工程的小檜溪進行回填作業，此舉至少讓棄土方省下1.65億元的廢土處理費，而需土方沒有合法購買，亦省下回填需土的購土費0.54億元，合計桃園市政府圖利高達2.19億元。

陳學聖表示，鄭文燦及桃園市政府都無法對小檜溪案解釋，最後拋下了「這是在吳老志揚時代核定的」，但是吳志揚也發表了清楚的聲明，指弊案就發生在鄭文燦市府時期，縣府時代核定「重劃計劃書」，是為了啟動延宕多年都市計畫，但後來工程如何執行，需經鄭文燦的市府核定才能施作，意即此案為鄭市府一手主導，鄭市府如此推卸責任，令人遺憾。

鄭文燦上任這幾年，幾近賣光縣府時代傳下的公有土地，如今遇到重大廉政質疑，竟意圖回頭抹黑前朝，爭功諉過莫此為甚。

陳學聖強調，吳志揚也支持陳學聖團隊，對涉不法之事，無論層級多高都要追查到底。陳學聖相信，這件事情一定會水落石出，因此對鄭文燦提出告發。

(中時 )