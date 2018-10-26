動物園節能減碳！馬來貘冬天在地熱平台取暖趣

2018年10月26日 10:34 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

節能減碳，大家一起來！台北市立動物園幅員廣大，面對每年超過300萬人次的遊客，與照養兩千多隻的野生動物，園區內的用電量相當可觀。園方為了推廣動物保育與環境教育理念，除積極策劃節水節能教育展示之外，每年度亦有計畫性地持續汰換老舊機電設備及空調系統，以增進節能效益。今年更參與由台北市政府資訊局所舉辦的「IoT節能競賽」，如貓熊「圓仔」夏天就待在冷氣房、冬天馬來貘喜歡趴在有地熱的平台上取暖等。

大貓熊非常怕熱，因此夏天都待在冷氣房中（「圓仔」）。（台北市立動物園提供）

每年約有超過300萬人次的遊客到台北市立動物園參訪，加上園內照養超過377種、總數約2,500隻（不含昆蟲、部分魚類及農委會收容計畫動物）的野生動物，在夏季高溫時，噴霧系統、中央空調及中小型冷氣等設備之使用，以降低室內外溫度與改善空氣品質，提供遊客及動物們更舒適的生活空間；當進入冬季低溫時，加熱設備如地熱系統、加熱器、暖氣系統、保溫燈等設施的使用，提供動物生命保溫系統用電需求…等，算是十足十的電能使用大戶，因此如何有效節約電能，也成為台北市立動物園近年來努力精進的重要的課題。

天冷時，兩爬動物可以照燈或是泡溫水保暖。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園近三年（104-106）來，每年平均用電量約1,175萬度，年平均電費約3,300萬元。為響應台北市政府「台北節電新文化─全市動起來」節能政策，園方報名參加「107年台北市用電大戶IoT節能競賽」，期望藉由導入及運用資通訊科技系統及設備，協助用電戶透過能源大數據資料庫及ESCO模式，規劃至少節省10%電力的最佳化可行方案，如此一來，台北市立動物園每年約可省下約330萬元的電費，節省約117.5萬度的用電量，節能效益非常可觀。

無尾熊活動場內裝設空調設備，以維持溫度及濕度。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園參與「IoT節能競賽」，希望透過公私部門合作，加強節能效益，樹立節電新文化，為我們的子子孫孫保全一個物種豐富、資源多樣的未來。

(中時電子報)

冬天氣溫較低時，提供非洲象保暖的地熱設備。（台北市立動物園提供）