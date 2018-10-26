體驗經濟夯！中市豪宅帶動情境銷售熱潮

2018年10月26日 10:50 中時 盧金足

「老佛爺」接待中心廊道，也展現卡爾拉格斐設計概念。（盧金足攝）

寶輝建設接待會館卸下封閉圍牆成為開放式露天花園廣場，體驗新案「City Park」英式花園的臨場感。（盧金足攝）

陸府建設接待會館呈現生機建築特色外，也邀請準客戶參與會館活動，體驗陸府質感美學文化，情境感染力十足。（盧金足攝）

能住在這樣時尚又綠意盎然的居家環境？有建商貼心服務，眼見為憑，非夢事！品牌建商在接待會館、實品屋、服務活動中注入建案特點的情境氛圍，讓客戶實際體驗未來生活而激起購買慾，如忠泰、陸府、寶輝、久樘開發等建商紛紛以情境銷售創下成功案例，其中久樘原先設計5間實品屋熱銷，建商加碼設計、施工新實品屋供客戶選擇。

位於科博館草悟特區，全棟由Chanel香奈兒、FENDI芬迪創意總監卡爾拉格斐著手設計的忠泰建設「老佛爺」個案，為讓賞屋民眾切身感受拉格斐法式頂級時尚設計的迷人之處，包括接待中心大廳、廊道、接待包廂，甚至廁所等空間風格

、色系都是依拉格斐設計概念所打造。

「老佛爺」接待中心大量運用經典時尚的黑白元素設計，呈現時尚精品風格，現場140坪樣品屋除強調大面採光，拉格斐特別建議於客餐廳地板皆採用金屬設計，有別於石材、磁磚或是木頭等普遍的建材形式。

值得一提的是，全部指定使用「MOT明日聚落」內的各式國際精品家居做陳設，客餐廳空間極致展現「老佛爺」奢華的氣度，拉格斐創新、大尺度格局的精品設計風範嶄露無疑。

除了空間情境的呈現，陸府建設的接待會館以陽光穿透、植栽園藝、鳥蝶飛舞展現生機住宅特色，陸府邀請準客戶一同參與會館活動，體驗陸府質感美學文化，如歌劇、藝術、品茗等，體驗未來生活場景，情境感染力十足，成為行銷的關鍵點。

即將於單元二推出新案「City Park」的寶輝建設，接待會館卸下封閉圍牆，打造成開放式露天花園廣場，並將於入秋後舉辦「秋光奏鳴曲」的草地音樂祭，拉近與住戶的距離，也讓客戶感受未來「City Park」英式花園的臨場感，讓民眾深植自然系豪宅印象。

正對8300坪綠地公園的「久樘瑞璽」，由實品屋望出去的怡人公園景觀，對住戶產生不同的生活模式，將客餐廳合併成觀景交誼廳，適合好客社交型住戶。

此外，觀景健身房與中島輕廚則受到單身頂客族的喜愛；三代居的客戶則重視父母房的採光性，並且與公共空間相連，「久樘瑞璽」實品屋營造生活模式的策略符合自住趨勢，客戶紛紛指定購買實品屋，在市場大受歡迎。

(中時 )