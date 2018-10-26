勞動部公告首投族公投日可放假 影響人數逾60萬人

年滿18、未滿20歲的公投首投族，在九合一選舉日可放假一天。（報系資料照）

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中時

九合一選舉將在下月登場，此次大選除市長、各縣市議員選舉外，還包括10項公投案，18歲以上、20歲以下者雖無選舉權，但具有公投權。勞動部今公告，投票日當天只要具有公投權與選舉權的勞工，都可放假一日，雇主不可做出任何不利勞工投票的行為，違者可處2到30萬的罰鍰，影響的首投族人數約60萬人。

九合一選舉將在11月24日舉行，根據《勞動基準法》規定，各類公職人員選舉罷免投票日，凡是具有投票權的20歲以上勞工都應放假一日、工資照給，無需出勤者則不需另外給假。雇主若須勞工於當日上工，除須獲得勞工同意，同時也須給付雙倍薪水。

九合一大選日同時也是公投日，中選會預估，這次將有60萬年滿18、未滿20歲的公投首投族。勞動部今在行政院公報上公告，具有公投權、不具選舉權的勞工同樣應依勞基法放假一日。

勞動部公告的草案指出，為使具投票權的勞工得於選舉罷免投票日行使其投票權，「總統副總統選舉罷免投票日」、「公職人員選舉罷免投票日」與「公民投票日」都應放假一日，放假與工資給付等事項，須依勞動部相關法令辦理。

勞動部部長許銘春表示，雇主不可有妨礙勞工投票的行為，若需要勞工於公投選舉日上班須先徵得勞工同意，並給付雙倍薪資。另外因投票權僅能在投票日行駛，因此性質與一般休假日不同，不可與其他工作日對調。若雇主不願給薪或給假，依法可處2到30萬的罰鍰，並須補給薪資。

(中時 )

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