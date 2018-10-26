雲林》反賄乾淨選舉 擦亮雲林「巾」正讚

2018年10月26日 10:45 中時 許素惠

雲林檢警調邀雲林縣各候選人一起反賄選，並遊行宣導反賄選。（許素惠攝）

反賄選也能結合地方特色產業！雲林地檢署26日上午邀集雲林縣長候選人王麗萍、林佳瑜、張麗善、李進勇等，在虎尾福安宮糖廠媽祖的見證下，簽署不買票，並用心安排象徵公民精神的「啄木鳥」，民眾只要簽名支持反賄並拍照打卡就送毛巾，宣導效果十足。

除了王麗萍、林佳瑜、張麗善、李進勇，虎尾鎮長候選人丁學忠、林新丁、陳威成與陳獻堂，將轉換跑道選雲林縣議員的虎尾鎮長林文彬、時代力量雲林縣議員候選人廖郁賢、鍾政翰、無黨籍雲林縣議員蔣伊瑄也出席反賄，與雲林縣警察局長黃勢清、雲林縣調查站、雲林縣府政風處代表等，一同在媽祖的見證下，簽名支持乾淨選舉宣言，宣誓反賄選決心，帶給雲林縣乾淨選風。

反賄送毛巾的遊戲規則是在啄木鳥板前簽名支持反賄選，並拍照打卡，就送毛巾，藉以宣達「擦亮雲林、乾淨選舉、『巾』正讚」的反賄選理念，大家爭著與之拍照，效果很好。

雲林地檢署檢察長鄭鑫宏指出，賄選會禍及全民及下一代子孫，檢舉賄選、人人有責，大家要一起響應反賄選，提升反賄決心與行動力，乾淨選風。

各候選人簽名宣誓完成後，檢警調在媽祖、順風耳與千里眼的率領下，遊行虎尾街頭，強力宣導反賄選。

(中時 )