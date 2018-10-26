賴清德報告：明年度總預算歲出 首度突破2兆元

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彭媁琳
行政院長賴清德今日赴立法院報告108年度中央政府總預算、前瞻2期預算案。明年中央政府總預算案歲出規模首度突破2兆元，較今年增加551億元，約2.8％；歲入編列1兆9,770億元，較今年增加578億元，約3％。
包括賴清德、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、國發會主委陳美伶及相關部會首長列席報告「108年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案」編製經過並備質詢。
賴清德指出，108年度中央政府總預算案，歲出規模首次突破新台幣2兆元，編列2兆220億元，較107年度預算數增加551億元，約增2.8%，歲入編列1兆9,770億元，較107年度預算數增加578億元，約增3%。歲入、歲出相抵，差短450億元，較107年度減少27億元，債務還本835億元，較107年度增加償還43億元，合共須融資調度財源1285億元，全數以借舉債務彌平。
108年度中央政府總預算案歲出編製重點：擴大公共建設投資，擴大投資；強化科技發展，創新帶動產業升級；提升國防戰力，持續推動新南向政策；強化社會安全網絡，打造幸福家園；營造優質教育環境，提升文化實力及族群發展；保障地方財源，平衡市縣發展；促進年金永續，確保軍公教人員權益。
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