NBA》就是贏不了！雷霆遭綠軍逆轉吞開季4連敗

厄文強行切入上籃取分，保羅喬治只能在旁呆看。(美聯社)

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中時電子報

就算回到主場，甚至一度領先到16分，雷霆還是沒辦法拿下本季首勝！塞爾提克末節漂亮拉出16比1逆轉攻勢，終場101比95氣走地主雷霆，塞爾提克搶下本季第3勝(2敗)，雷霆則吞開季4連敗，且是西區唯一沒贏過的球隊。

塞爾提克上半場三分球投11中0，造成一度落後地主雷霆16分之多，但在第3節，塞爾提克三分火力徹底甦醒，荷福德、馬可斯莫里斯、厄文等人輪番投進三分球，單節三分球投13投9中，打完前3節，竟以74比73超前比分。

雙方拚到讀秒階段，暫停過後塞爾提克成功布署一次進攻，讓馬可斯莫里斯最後27.9秒投進超前三分，接著韋斯布魯克搶投三分沒進，莫里斯最後22.5秒兩罰中1，雷霆接下來攻擊仍然失敗，荷福德再次兩罰俱中穩住綠軍勝局。

塞爾提克表現最好的還是塔圖，他拿全場最高24分，投進致勝三分球的馬可斯莫里斯，替補貢獻21分、10籃板，荷福德19分、9籃板，厄文15分、5助攻與5籃板，不過帥哥射手海沃德仍陷低迷，全場投5中1、僅拿5分。

雷霆則以保羅喬治22分最高，才剛傷癒復出的韋斯布魯克、拿下13分、15籃板及8助攻，卻也發生5失誤，面對開季4連敗，代表不僅韋少，雷霆整隊調整狀態仍不理想，總教練多諾凡勢必趕緊找出解決之道。

(中時電子報)

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