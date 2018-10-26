U23世界盃》李凱威強心臟！連2戰助中華隊獲勝

2018年10月26日 10:57 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

中華隊擊敗多明尼加收下複賽首勝。（中華棒協提供）

中華隊闖進在U23世界盃闖進6強超級循環賽，今天（26日）首戰對上多明尼加的比賽，又是靠著心臟超強的李凱威在延長賽清壘安打建功，幫助球隊以3比1獲勝。

中華隊此役由鄭浩均掛帥主投，面對多明尼加幾乎由美職小聯盟體系組成的豪華陣容，他只在2局下因為高飛犧牲打而失掉1分，完投9局僅挨3支安打，飆出8次三振。

投手發威壓制對手打線，中華隊打線則在7局上發動攻勢，李承恩觸身球上壘，2出局後高宇杰打擊形成不死三振，多明尼加傳球發生失誤，中華隊以1比1追平比數。

9局結束後，雙方以1比1戰進延長，10局上李凱威複製昨役中華隊贏球劇本，右掃出清壘安打，中華隊以3比1領先。下半局吳承諭登板救援，以三振與再見雙殺化解危機，中華隊最後以2分差收下複賽首勝。

連2天當英雄的李凱威賽後表示，上場時已2出局，要求自己要更專注冷靜，剛好有1顆偏高的失投球，加上他們守備針對左打有布陣，就順勢把球擊向左外野，打出去當下自己也很興奮。

中華隊總教練林宗毅表示，此役先發投手鄭浩均表現非常好，決勝球都能有效發揮，這就是他應有水準，多明尼加今天的投手群也都很有水準，不過李凱威心臟夠大，頂住壓力擊出關鍵安打相當不容易，這也是全隊一起努力的結果，後面的比賽依然會提醒大家全力以赴。

(中時電子報)