與沙王儲握完手就落跑！名記者之子已抵美

2018年10月26日 11:05 中時電子報 吳映璠

在國際壓力圍剿下，沙烏地阿拉伯終於同意放行，讓華盛頓郵報異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）長子薩拉（Salah Jamal Khashoggi）及家人前往美國與族人團聚，薩拉一行人也在25日抵達美國。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，卡舒吉長子薩拉及其家人已在25日飛抵美國。自卡舒吉開始為華盛頓郵報（The Washington Post）撰寫專欄、抨擊沙國時政開始，薩拉就被沙國政府限制出境。

23日薩拉及卡舒吉兄弟薩爾才被迫與沙國國王沙爾曼（King Salman）及王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）會面，接受皇室慰問，根據沙國國營媒體刻意釋出的影像，薩拉與穆罕默德握手時面無表情直視對方，而這張照片也引起網路上一片撻伐聲浪，旅居澳洲的沙國社運人士夏立夫（Manal al-Sharif）直呼照片讓人想「尖叫、嘔吐」。

REPULSIVE.

Saudi tyrant 'MBS' - aka Mohammed Bone Saw - forces Jamal Khashoggi's son to do a PR photo-op handshake, days after ordering his father's torture, dismemberment & murder.

A new low, even by the medieval standards of this barbaric crown prince. pic.twitter.com/mduNqfcSxe — Piers Morgan (@piersmorgan) October 23, 2018

半島電視台（Al Jazeera）更引述「阿拉伯與英國互相理解進步協會」（Council for Arab-British Understanding）的陶艾爾（Chris Doyle）說法，形容「這是沙國另一起公關危機」，原本希望透過這場會面提升皇室聲譽，薩拉卻反客為主，「他的表情訴說了一切，告訴大家他有多麼痛苦。」

而這場會面也讓各界關注到薩拉已被限制出境數月，據「中東之眼」（Middle East Eye）引述自美國國務院副發言人巴拉迪諾（Robert Palladino），指國務卿彭佩奧（Mike Pompeo）本月稍早已向沙國政府傳達，希望讓擁有沙美雙重國籍的薩拉返回美國，薩拉與家人也在與國王、王儲會面完隔兩日，啟程前往美國。

另報導也指出，同為沙國維權人士的卡舒吉友人艾斯利（Yahya Assiri）證實卡舒吉第一任沙籍妻子是因遭限制出境而被迫與卡舒吉離異。

此外，沙國政府再度改口，國營沙烏地新聞社（SPA）報導指出，根據土耳其官方提供的證據顯示，卡舒吉遇害是蓄意謀殺。卡舒吉自2日「消失」以來，沙國官方一再改變口徑，起初稱卡舒吉已自主離開沙國駐伊斯坦堡領事館，隨後又認他在領事館遇害，不過是在「打鬥過程中不慎死亡」，土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）23日公布土國調查結果，將此案形容為「恐怖謀殺」後，沙國25日終於認了蓄意謀殺，不過整起事件仍像霧裡看花，至今未找到卡舒吉遺體。

(中時電子報)