高雄》媒體人辦高雄投票出爐 近6萬人投票結局是…

彭文正舉辦高雄市長網路投票活動結束。（圖／截自 彭文正臉書）

友善列印
中時電子報
/綜合報導
彭文正舉辦高雄市長網路投票活動，17日投票結果。（圖／截自 彭文正臉書）

年底高雄市長選舉倒數不到30天，日前政論節目主持人彭文正發起高雄市長選舉網路民調，投票貼文引來近六萬名網友投票，國民黨韓國瑜支持率82%，民進黨陳其邁支持率18%，雙方差距64%，差距懸殊，對此，網友說「支持陳其邁，票投韓國瑜」、「票投韓國瑜，高雄真風光」。

彭文正近期在臉書發起網路民調，自10月16日晚間8點35分發起投票，截至10月25日結束投票，結果顯示，共吸引5.9萬名網友投票，1千多次分享，而在10月17日投票結果顯示，韓國瑜支持率73%，陳其邁支持率27%，有1.9萬名網友投票，近300次分享，雙方差距46%。

與17日投票結果相較，韓國瑜支持率從73%上升至82%，陳其邁支持率從27%下降至18%，差距從46%拉大成64%，令人驚訝。

對此，網友們紛紛留言，「支持陳其邁，票投韓國瑜」、「票投韓國瑜，高雄真風光」、「支持韓國瑜，換人做做看。」、「11/24當天就是票投韓國瑜」、「「連彭文正辦的民調都還能輸，看來韓國瑜快當市長了」、另有高雄網友表示，「我住高雄，全家支持韓國瑜」。

但也有網友表態力挺陳其邁，說「韓國瑜就是一個搞笑小丑」、「我支持陳其邁」、「陳其邁讚」、「高雄人眼光不會那麼差吧，選小醜當市長」。

(中時電子報)

文章來源：彭文正臉書

高雄》彭文正辦高雄市長網路投票支持率超嚇人！ 網：笑死
台中》最新民調顯示 盧秀燕31.0… 新北》柯文哲再提文大宿舍爭議 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。