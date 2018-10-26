高雄》媒體人辦高雄投票出爐 近6萬人投票結局是…

2018年10月26日 11:14 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

彭文正舉辦高雄市長網路投票活動，17日投票結果。（圖／截自 彭文正臉書）

年底高雄市長選舉倒數不到30天，日前政論節目主持人彭文正發起高雄市長選舉網路民調，投票貼文引來近六萬名網友投票，國民黨韓國瑜支持率82%，民進黨陳其邁支持率18%，雙方差距64%，差距懸殊，對此，網友說「支持陳其邁，票投韓國瑜」、「票投韓國瑜，高雄真風光」。

彭文正近期在臉書發起網路民調，自10月16日晚間8點35分發起投票，截至10月25日結束投票，結果顯示，共吸引5.9萬名網友投票，1千多次分享，而在10月17日投票結果顯示，韓國瑜支持率73%，陳其邁支持率27%，有1.9萬名網友投票，近300次分享，雙方差距46%。

與17日投票結果相較，韓國瑜支持率從73%上升至82%，陳其邁支持率從27%下降至18%，差距從46%拉大成64%，令人驚訝。

對此，網友們紛紛留言，「支持陳其邁，票投韓國瑜」、「票投韓國瑜，高雄真風光」、「支持韓國瑜，換人做做看。」、「11/24當天就是票投韓國瑜」、「「連彭文正辦的民調都還能輸，看來韓國瑜快當市長了」、另有高雄網友表示，「我住高雄，全家支持韓國瑜」。

但也有網友表態力挺陳其邁，說「韓國瑜就是一個搞笑小丑」、「我支持陳其邁」、「陳其邁讚」、「高雄人眼光不會那麼差吧，選小醜當市長」。

(中時電子報)