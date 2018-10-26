台鐵ATP遠端監控草率驗收 北檢他字案偵辦

台鐵ATP系統。（台鐵提供）

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台鐵普悠瑪號意外燒出台鐵弊案？造成18死、上百人受傷的台鐵普悠瑪列車出軌事故，肇事原因指向過彎超速，而會在彎道超速的原因，是列車自動保護系統（ATP）被關閉。不過，2010年招標普悠瑪時，已明訂要納入ATP遠端監控系統，監造檢驗報告對此卻付闕如，台北地檢署檢察長邢泰釗已指示主動剪報簽分「他」字案偵辦。

據悉，台鐵在2010年招標普悠瑪時，已明訂納入ATP遠端監控系統，但台鐵的普悠瑪監造檢驗報告卻顯示未含此通訊設備項目，監造、驗收過程有明顯疏失。

邢泰釗表示，普悠瑪列車事故是造成重大傷亡的嚴重事故，台灣鐵路管理局屬台北地檢署轄區，所以先行剪報簽分「他」字案，偵查是否涉及驗收不實的不法情事。

已請辭的台鐵局長鹿潔身25日在立法院交通委員會接受質詢時指出，若司機關閉ATP系統，行控中心無法得知，要靠司機員主動回報。但立委黃國昌翻出2010年的新聞報導，指台鐵建置ATP初期，系統常當機導致列車熄火，不少駕駛為了方便而關閉，以致2007年6月發生大里邊撞事故，造成5死、18傷，因此台鐵2010年就砸1700萬元建置ATP遠端監控。

遭打臉後，台鐵才承認太魯閣等全系列車種，早在2010年皆有ATP遠端監控功能，但普悠瑪是在2013年才引進，並未加裝該功能，形同獨漏。台鐵電務處處長陳瑞聰說，普悠瑪引進較慢，台鐵當時也未特別要求加裝。

(中時 )

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