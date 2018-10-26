解決裝修難題 木紋磚不怕潮又耐磨

2018年10月26日 11:56 中時 盧金足

MML瑪摩麗磁今年引進經典卡拉白、瑪摩石、時尚金屬、柏拉灰岩系列，耐磨易清理的特性深受民眾喜愛。（盧金足攝）

磁磚是居家空間中耐久性高的建材，一般使用期限高達20、30年，也讓不少民眾在裝修前更加謹慎挑選建材，如何在台灣潮濕多雨海島型氣候，讓地板鋪面兼顧木材溫潤質地，與磁磚堅固耐磨特性成為裝修難題，被譽為「磁磚界賓士」的「MML瑪摩麗磁」，攜手國際磁磚龍頭西班牙，引進數位印刷技術的「木紋磚」，木紋擬真，更兼具耐磨易清理特性，獲國際級飯店選用。

近年居家空間設計盛行大面積木地板，卻礙於難保養，「木地板VS磁磚」成為裝修時常遇到的選擇，深耕台灣磁磚界20餘載的「MML瑪摩麗磁」，引進西班牙五款新品，看準西班牙在磁磚發展歷史上具有深厚的文化底蘊，不僅擁有世界最豐富的原生礦區資源、原物料優勢，為歐洲最常代工磁磚的國家，磁磚品質聞名。

隨著磁磚數位印刷技術興起，多年打磨之下，以歐洲設計生產的「木紋磚」成為世界領頭羊，由「MML瑪摩麗磁」引進的「木紋磚」，選用義大利數位印刷噴墨設備，設備與技術均由歐洲直送。

磁磚仿木印刷擁有極高擬真度、耐磨易清理的優勢讓住戶可以長時間安心使用，兼具風格設計與美觀，適合臥房、客廳或廚房等空間來營造溫潤舒適的居家氛圍。

「MML瑪摩麗磁」長期協助建築師與室內設計師有效提升案場空間價值，擁有總代理的優勢，提供多種磁磚紋理以供挑選，讓設計師可針對不同風格做調配，搭配性極強。

「MML瑪摩麗磁」引進經典卡拉白系列、瑪摩石系列、時尚金屬系列、柏拉灰岩系列，尺寸為60x120公分的大尺寸磁磚

，延續既有商品規格都是以30的倍數為基準，設計師以不同尺寸做拚貼設計，營造更多設計風格搭配，磁磚紋理表現顏色飽和、自然樸實，為台灣磁磚市場新增不同的顏色款式。

(中時 )