前龐德女郎自豪眼技 玩「鬼壓床」眼球充血絲

2018年10月26日 11:19 中時 潘鈺楨

歐嘉柯瑞蘭寇在片中眼中被標記詛咒紅點，成為目標。（牽猴子提供）

由《陰兒房》、《鬼入鏡》團隊打造的最新恐怖電影《夜驚》改編真人真事而成，將「鬼壓床」般睡眠壓迫的恐懼化身為邪氣充滿的惡靈鬼怪。

《夜驚》主角找來「龐德女郎」歐嘉柯瑞蘭寇（Olga Kurylenko）獨挑大樑。拋開以往美豔形象的歐嘉，這回飾演無法一覺好眠、幾近崩潰狀態的犯罪心理學家，為戲日夜顛倒的她，戲中歇斯底里又憔悴的模樣，一度讓劇組以為她「假戲真做」被鬼壓！

第一次接下驚悚恐怖電影的歐嘉，一開始對於「鬼壓床」題材特別摸不著頭緒。原來，這個全球有超過四成人口經歷過的睡眠癱瘓症（sleep paralysis），偏偏她幸運逃過一劫，從來都睡得安穩，沒有這方面的困擾。但也因為如此，《夜驚》更具挑戰性。她特別調查身旁的朋友和家人，發現幾乎所有她認識的人都經歷過「鬼壓床」。歐嘉打趣地說：「每個朋友都說鬼壓床是一件非常可怕的事，而唯一能動的就是轉動眼睛。聽到這裡，我的靈感瞬間就來了，我心想這次得靠『眼球』來吸引大家目光了。」

電影多半日夜顛倒拍攝，歐嘉自然而然地熬出黑眼圈，眼球也佈滿紅血絲，精神渙散的模樣連工作人員都很擔心她會真的遇上「鬼壓床」。她說：「當然，因為我演出被鬼壓的狀態，必須讓全身僵硬無法動彈，唯一能動的部分：閉眼、睜眼、眼球上下左右轉動，所以關於如何詮釋恐懼，我和導演克里夫湯奇（Clive Tonge）進行許多討論，對我來說，《夜驚》毫無疑問地是我出道10幾年來最大的挑戰！」歐嘉還補充，她曾在書上讀到通常有「鬼壓床」都在平躺時發生，拍了《夜驚》後，入戲太深、深怕遇到鬼的她，再也不敢平躺入睡，睡覺姿勢改成側睡。

電影《夜驚》描述犯罪心理學家凱特褔勒博士捲入一場不尋常的夫妻謀殺案，一名男子睡夢中疑似被妻子勒斃、死狀慘異，而唯一目擊者是他們年僅8歲的女兒蘇菲。當蘇菲被問到兇手是誰時，蘇菲說了一個名字「夜驚」，當凱特深入調查這場神秘的意外事件，線索直指傳說中在睡夢裡殺人的古代惡靈「夜驚」，而她身上也開始出現其他受害者都曾經歷過的可怕凶兆，夢中驚醒卻動彈不得，意識清楚卻無法喊聲，甚至眼裡出現詭異的紅色記號。唯有保持清醒，否則一覺不醒。電影11月2日在台上映。

(中時 )