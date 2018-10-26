日職》千葉羅德踢館最強桃猿！陳冠宇、王柏融再演對決戲碼

lamigo桃猿王柏融（圖）有望在與千葉羅德的交流賽中再對決旅日投手陳冠宇。（中央社資料照）

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中時電子報
/綜合報導
爭奪桃園最強，千葉羅德來台再戰Lamigo。（Lamigo桃猿提供）

日職千葉羅德海洋隊將來台與Lamigo桃猿進行交流賽，千葉羅德總教練井囗資仁將率領台灣旅日投手陳冠宇，以及今年轟出球隊最多24發全壘打的井上晴哉等好手與Lamigo進行3連戰，球迷有機會看到陳冠宇、王柏融投打對決的精彩畫面。

Lamigo於2014年舉辦「桃園最強Power Series」台日挑戰賽，在主場桃園國際棒球場迎戰日職千葉羅德，開啟了2隊至今的交流之旅，2017年千葉羅德來台對戰亞冠中職聯隊，展現日職一軍強大的攻守戰鬥力。

其中最引人注目的非王柏融、陳冠宇投打對決戲碼莫屬，2位來自穀保家商的好手離開校園後，陳冠宇赴日發展，王柏融在中職打出一片天， 2人曾有過幾次投打對決，打者王柏融沒佔過太多便宜。

今年Lamigo與千葉羅德的交流賽同樣於球季結束後登場，由井囗資仁領軍，陳冠宇、二木康太、酒居知史、成田翔四大強投名列在內，今年大爆發的重砲井上晴哉、侍日本強打中村奨吾、內野新星藤岡裕大以及超級新人安田尚憲都將前來。

千葉羅德遠征桃園，日職最有名、一軍例行賽播音服務超過1700場的ZOZO海洋球場播報員谷保恵美將隨隊首登全猿主場為賽事獻聲，讓球迷體驗原汁原味的日本職棒氛圍。

千葉羅德2018桃園最強26人名單：

投手：陳冠宇、土肥星也、東條大樹、酒居知史、渡邊啓太、島孝明、成田翔、岩下大輝、二木康太、種市篤暉、高野圭佑

捕手：吉田裕太、宗接唯人、江村直也

內野：藤岡裕大、平沢大河、安田尚憲、井上晴哉、中村奨吾、香月一也、李杜軒

外野：菅野剛志、岡大海、和田康士朗

(中時電子報)

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