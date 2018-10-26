高雄》高思博、韓國瑜合體尬電競！

國民黨台南巿長候選人高思博南下找國民黨高雄市長候選人韓國瑜PK電競遊戲。（高思博團隊提供）

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「正在推進中，幫我吸引火力，好！我鎖定你了，跟著我士兵76向前衝…」，國民黨台南巿長候選人高思博26日南下高雄，找韓國瑜PK電競遊戲。高思博說，他不是來踢館，而是要跟韓國瑜談未來2市合作，舉辦常態性的國內與國際電競賽事，甚至是電競嘉年華，打造南台灣成為電競發展重鎮。

在台灣電競協會秘書處主任李訓億、戰魂電競館館長張俊淵的陪同下，高思博與韓國瑜下場試打。高思博說，小時候最愛打小蜜蜂、小精靈，但下場通常很淒慘，因為爸爸高育仁是律師，媽媽是老師，打電動雖然不至於被剁手，但是挨打、被揍也是難免；沒想到，如今電競變成正式的體育賽事，打電動還可以為國爭光。

高思博指出，瑞典有一個城市靠著電競活動就吸引近3萬名玩家到場；此外，根據市調公司報告指出，今年全球電競產值約美金1388億元，隨著電競產業逐漸成熟，預估2020年產值將衝上2000億美元。面對這股龐大產業的發展，未來如果南高合作，能讓台南跟高雄一步一步變成全球知名的電競聖地，同時也能透過電競帶動觀光人潮，讓南台灣擺脫又老又窮的困境。

韓國瑜也說，直到3個月前才知道電競這個產業，才知道打電動已經不光是年輕人浪費時間的遊戲，而是一條產業鍊。未來的高雄與台南，將成為最棒電競產業的基地，台灣年輕人有無窮無盡的創意，必須有政府來引導，將與高思博共同把電競產業做大、做強。

高思博期待以後在電競場上，每個人也都會知道「台南隊」。他強調，市府會先尋求企業合作，建立台南在地的戰隊，有打鬥陣特攻、LOL、爐石戰技的，希望都有台南隊的一席之地；當然，也會與民間、學校合作規畫一套完善的培育制度，讓有天分，動態視力跟手速驚人的年輕人，能夠透過訓練不斷進步。

高思博還認為，電競比賽透過網路直播讓全球觀看，對於推廣城市行銷也很有幫助。隨著電競這項新興產業的興起，一定要把握住機會，未來會先在台南建立一個大型標準的電競場館，讓台南也有能夠舉辦國際賽事的電競場地，也作為南台灣發展電競的一個基地。

(中時 )

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