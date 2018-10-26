沒搶到選前之夜路權 柯P：一次申請多個也是問題

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中時

年底九合一選戰不到30天，各台北市長候選人陣營都搶到1123選前之夜路權，唯獨爭取連任的市長柯文哲沒搶到。他今受訪無奈說，沒辦法，預定的場地都被搶光了，還在想要去哪辦；但他也說，有人一次申請4個地方，不可能都用，要是有人申請10個，就可以把對手都「封死」，這就是問題，但他也不曉得怎麼處理，也許只能在一次次當中尋找規則。

柯文哲表示，台北市可以作為競選的場地不多，若是一次就申請10個，到時候只用1個，但其餘9個（別人）不能用，這是好問題，而且現在場地押金好像很便宜，才3萬塊，如果用30萬可以申請10個場地，就可以把對手全部封死，「我不曉得，這再講」。

媒體詢問，是否覺得自己「被封」，或是例如姚陣營明明還沒確定要在市府路辦晚會，但卻先卡位？柯文哲僅說，以前就有這種問題，而且這在法律上也完全合法，但若法律有漏洞，這也沒辦法，只能再一次又一次當中去檢討改進。

媒體追問，是否認為路權申請規定不妥，想修改？柯文仍說，修改也要想怎麼修改，他倒覺得法律先訂，大家依法行政，如果法律有什麼不是很理想的地方，是後再慢慢去修改

一次又一次就越來越進步；這樣是否又會被質疑，申請不到才想修法？柯說，但這也是事後再去修，這次也沒辦法。

另針對上周六行動競選總部園遊會，有局處首長也出席，也包括工務局，是否有「官官相護」情形？但柯文哲說，官官相護就不會被罰錢了，其實事先我問他們這有沒有問題，他們說沒問題，可是有人檢舉他們就會執法趨嚴，有時候我覺得很奇怪，他說因為他車牌有漏出來不能算舞台，我說那算了算了好吧。

(中時 )

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