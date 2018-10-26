周玉蔻政論節目罵退休警像流氓8次 法院判賠15萬

名嘴周玉蔻在政論節目上罵賴坤柚像「流氓」8次，士林地院判決周應給付攋15萬元精神慰撫金。（報系資料照）

友善列印
中時

資深媒體人周玉蔻去年在年代電視台「新聞面對面」，指稱雲林縣退休警察協會執行長賴坤柚是「流氓」，台北地院依公然侮辱罪判處拘役50日確定，賴另外求償500萬，士林地院審結，認周玉蔻表達已經超過合理範圍，判決賠償賴精神慰撫金15萬，全案仍可上訴。

周玉蔻去年4月10日錄影時說：「我哥哥是中央警察學校畢業，吵架時，我就說你為什麼講話就跟流氓一樣，我哥哥令我們討厭的嘴臉，如果代表退休警察的人上政論節目，給人家的感覺像流氓，你對社會的形象好嗎？」接著賴要求周將話收回去，周反而加碼，連續指賴「像流氓」，總共有8次。

周玉寇在節目短短一個小時，連續說「你不要像流氓」、「你剛才那就是流氓」、「流氓就是這個樣子」、「警察上節目像流氓」、「警察像流氓就是這種嘴臉」。周辯稱，她是基於自身成長環境的經驗，並非毫無根據的謾罵，政論談話討論退休警察人員年金改革，內容事涉公益。而且，她已經在臉書上已經因北院的刑事判決，公開發表聲明道歉，不需要再次賠償

判決指出，「流氓」就是尋釁鬧事、為非作歹的不法份子，周玉蔻短時間多次指稱賴為「流氓」，並非客觀、理性表達自身意見，已經超過合理的範圍，很難認定是出於「善意」發表的「適當」言論，足以讓賴感到難堪，影響其社會地位，判決賠償15萬元。

(中時 )

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