高層性騷員工 谷歌竟奉上天價億元離職金

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中時電子報
陳舒秦

搜尋引擎巨擘谷歌（Google）周四被《紐約時報》被踢爆，以前公司高層性騷員工，不但包庇還發放天價離職金，「Android之父」魯賓（Andy Rubin）2014年離職時，獲據傳得9千萬美元（約新台幣27.8億元）的解雇金。

《紐約時報》引用法院文件知情人士說法指出，安，魯賓涉嫌於2013年在一個飯店房間，強迫一名女子口交。，女員工事後向公司反映遭性騷，谷歌調查後，認同女員工說法，時任執行長佩吉（Larry Page）要求魯賓離職。谷歌獲報展開調查數周後，魯賓仍獲得9,000萬美元（約27.8億元台幣）的「離職禮包」，分4年發放，每月獲得125萬美元至250萬美元。除了魯賓之外，還有兩名面臨不當行為指控的高層也受到這種「待遇」。

不過谷歌執行長皮采（Sundar Pichai）稱在過去兩年來，有48人因性騷擾而被解雇，其中包含13名高級管理人員或更高層人員，並強調他們之中沒有獲得所謂的「離職禮包」。

皮采表示，「近年來，我們做了一些改變，包括對當權者的不當行為採取越來越強硬的態度。強調「我們非常認真地確保我們提供了一個安全且充滿包容性的工作環境。我們向你保證，我們會審視每一件性騷擾或不當行為投訴，我們會進行調查並採取行動。」

(中時電子報)

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