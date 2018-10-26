台中花博服務人員新制服亮相！陽光男、花仙子吸睛

台中花博開幕倒數，營運團隊型男美女活力宣告，「我們準備好了！」（圖／台中市府提供）

友善列印
中時

台中花博進入開幕倒數，負責后里森林園區、馬場園區及豐原葫蘆墩園區的服務人員新制服亮相，團隊成員有職業軍人退伍的氣質美女、神似南韓偶像明星的陽光型男、溫馨父女檔、還有號稱花博花仙子的大眼美女，向遊客伸出雙手說，「歡迎蒞臨台中花博，我們準備好了！」

花博營運管理團隊表示，年初透過線上徵才管道，不斷探聽挖掘，經過近180幾天的招聘期及長期的培訓與模擬練習後，百人服務團隊宣告成軍。

外表予人清新柔美印象的陳欣妤，曾有五年多軍旅生涯的歷練，這段經歷不僅是她生涯的磨練及轉變，認知到必須不斷充實自我、放大格局才能培養競爭力，花博盛會是一個難能可貴的機會，她準備好用笑容及專業迎接來自世界各地的遊客。

身為八年級生的馬韻如，大學畢業後，離家到外地打拚，今年7月辭去北部工作返鄉休息，得知父親馬台生應徵花博工作，跟著父親一起應徵，現在每天與年近60歲的父親搭公車上下班，早晨出門前，馬韻如會拍下10幾秒短片記錄與父親的生活點滴，花博讓她了解到父親對自己滿滿的愛與關懷。

陽光型男李育嘉長相神似南韓人氣偶像孔劉，曾在西班牙當半年交換學生，回台後加入花博營運管理團隊接受培訓，因為形象健康陽光也受到不少關注，他羞澀地說，很高興有機會在花博工作，他會以英語、西班牙語等外語專長為外籍遊客提供最佳服務，團隊將用最親切、最美麗的笑容，迎接世界各地的遊客。

(中時 )

沒搶到選前之夜路權 柯P：一次申… 《全台最速報》入秋最明顯降溫！…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。