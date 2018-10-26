台中花博服務人員新制服亮相！陽光男、花仙子吸睛

2018年10月26日 11:54 中時 盧金足

台中花博進入開幕倒數，負責后里森林園區、馬場園區及豐原葫蘆墩園區的服務人員新制服亮相，團隊成員有職業軍人退伍的氣質美女、神似南韓偶像明星的陽光型男、溫馨父女檔、還有號稱花博花仙子的大眼美女，向遊客伸出雙手說，「歡迎蒞臨台中花博，我們準備好了！」

花博營運管理團隊表示，年初透過線上徵才管道，不斷探聽挖掘，經過近180幾天的招聘期及長期的培訓與模擬練習後，百人服務團隊宣告成軍。

外表予人清新柔美印象的陳欣妤，曾有五年多軍旅生涯的歷練，這段經歷不僅是她生涯的磨練及轉變，認知到必須不斷充實自我、放大格局才能培養競爭力，花博盛會是一個難能可貴的機會，她準備好用笑容及專業迎接來自世界各地的遊客。

身為八年級生的馬韻如，大學畢業後，離家到外地打拚，今年7月辭去北部工作返鄉休息，得知父親馬台生應徵花博工作，跟著父親一起應徵，現在每天與年近60歲的父親搭公車上下班，早晨出門前，馬韻如會拍下10幾秒短片記錄與父親的生活點滴，花博讓她了解到父親對自己滿滿的愛與關懷。

陽光型男李育嘉長相神似南韓人氣偶像孔劉，曾在西班牙當半年交換學生，回台後加入花博營運管理團隊接受培訓，因為形象健康陽光也受到不少關注，他羞澀地說，很高興有機會在花博工作，他會以英語、西班牙語等外語專長為外籍遊客提供最佳服務，團隊將用最親切、最美麗的笑容，迎接世界各地的遊客。

(中時 )