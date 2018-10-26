國民黨募款小物諷民進黨「幹話」洪耀福：這記者會就是幹話

民進黨秘書長洪耀福。（圖／本報資料照，鄭任南攝）

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藍綠誰才是「幹話黨」？國民黨今開記者會，推出募款小物「民進黨幹話撲克牌」，精選民進黨52句「幹話」製成撲克牌；民進黨秘書長洪耀福今回應媒體時表示，「國民黨有開這記者會喔？這記者會就是『幹話啊』！」

被問到，民進黨這次縣市長選舉設定的高標是13加2席，有無低標？洪耀福表示，民進黨沒有設高標或低標，就是努力去選。

這次選舉，北高激戰區戰況難分解，被問到有沒有覺得新北選情有逆轉勝？洪耀福說，對於新北市蘇院長投入的選情，很有信心，這段時間蘇也很認真，蘇的認真都讓新北市民都非常感動，也帶動很多士氣，候選人也提出很多新北未來發展的願景跟做法，不管從個人努力、意志，政策面，都遠遠勝過對手，新北選情是倒吃甘蔗，非常有信心。

對於國民黨分析，他們在新北市議會可以過半？洪耀福認為，會不會過半，這還要分析，民進黨這次議員選舉，在新北提名，不管是老將，還是新秀，素質都很整齊，老將有基本服務經營及問政成績，新人也很優秀，素質也很好，老將新秀，都會在這次選舉表現非常好。

有學者說，民進黨13縣市最多會掉6個，例如宜蘭縣、台中縣、彰化縣、嘉義市、澎湖縣跟高雄市；洪耀福表示，尊重；選舉都是變動狀態，尊重各方評估，選舉就是一個努力的過程，每個人看待每個縣市的角度不同，民進黨就是用最認真心情去準備選舉。

他強調，選舉沒有樂觀，就是用最悲觀的心情，才能迎接樂觀成果

(中時 )

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