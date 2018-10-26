高雄》 韓國瑜向海內外同胞有獎徵答「民進黨108招奧步」

2018年10月26日 11:51 中時電子報 邱文秀

2018.10.25新聞深喉嚨 「韓」流發威！ 高雄黑派大老挺韓！ 深綠揪團「倒戈」？

國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨晚上中天《新聞深喉嚨》專訪，他表示，將請小編向海內外同胞做「民進黨108招奧步」有獎徵答，獎品是他在傳單上簽名。(Youtube截圖)

高雄市長選情五五波，網友們十分期待選前之夜DPP會出什麼招。國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨晚上中天《新聞深喉嚨》專訪，他表示，將請小編向海內外同胞做「民進黨108招奧步」有獎徵答，獎品是他在傳單上簽名。

民黨高雄市長參選人韓國瑜昨晚上中天《新聞深喉嚨》專訪，主持人平秀琳問韓，高雄民心思變是選舉的氛圍，但最後會不會發生重大的變數，特別是在高雄，過去大家看到很多前例，包括過去選舉所發生的一些事情，在把聲勢打到這麼高之後，有想像過這些事情會陸續的出爐嗎?

韓國瑜說，你說的是奧步，什麼「走路工」、「錄音帶」大家都會背，跟背唐詩三百首、三字經一樣。重點是他下一次要用什麼奧步很多人都很好奇? 所以今天下午開始，我已經跟我們的小編講，我們正式對海內外所有的朋友有獎徵答「民進黨108招奧步」。

韓國瑜說，大家發揮想像力，我們去選出最棒，因為選舉不能送值錢的東西，所以就是小傳單，我親自簽一個名，就是一個有獎徵答，大家來思考「108招民進黨奧步」。

他舉例，包括「走路工」、「錄音帶」或者抱一個小孩子，韓國瑜在外面生的；或一個女孩子冒出來，塗了個馬賽克，穿個泳裝，韓國瑜的小老婆；再來就是拿一堆毒品，韓國瑜的毒品；再來就是調查局調查我，你們中資。

韓國瑜說，大家來思考108招，呈現出來。因為民進黨不用奧步，他已經不會選了。所以我為什麼一直講，怎麼民進黨完全執政，怎麼把一個政黨搞得這麼悲哀。

PTT政黑版網友也舉辦「第一屆優質選前奧步甄選大賽」，網友發文選前之夜DDP召開記者會，名稱：「抓到了！中資介入高雄市長選舉!」

網友tamecat生動的描寫「吉邁大陣營晚上緊急通知召開記者會，只見記者會上，吉邁旁邊坐了一位身材瘦小的女士。女士戴著墨鏡、口罩、太陽帽，全身包的緊緊，無法輕易看到她的廬山真面目

吉邁、與十常侍表情凝重嚴肅，一字排開坐在左右兩側，這位神秘的女士用她顫抖的雙手拿起麥克風，帶著哽咽的語氣緩緩的開口：

今天我來到這邊，是要告訴高雄市民一個令人害怕的真相，我已經好多天都睡不著覺，不知道該怎麼做才是正確的，因為韓總是我非常尊重且喜歡的人，我很不願意相信這是真的。考慮了許久，我認為我應該站出來，理智的把真相告訴所有高雄市民。

事實就是，中國確實已經介入了高雄市長的選舉，我一開始因為喜歡韓總，得知他缺人缺資源，所以自願到黨部擔任志工，幫忙接待從各地前來的支持者，也因此讓我無意中發現令人害怕的事情，原來中國大陸那邊早就已經跟韓總接觸，除了給予資金上的援助之外，還跟韓總達成了秘密的協議!!

這個協議就是，韓總一但當上高雄市市長之後，將對中國門戶大開。並且透過學校的教育，無形中慢慢的洗腦高雄市民~中國將會用各種黑暗的勢力侵入高雄高雄將會成為第一個被中國統一的城市。」(講到這邊，這位志工已經聲淚俱下，全身顫抖，一度無法言語)

底下網友留言「你484時空旅人」、「你洩露了國家機密哦」、「畫面感太強…未來人是你」、「錄取了。明天黨部報到」、「幹嘛提早破梗」、「有內鬼！昨晚的開會記錄怎麼外洩了？」

(中時電子報)