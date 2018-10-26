《全台最速報》入秋最明顯降溫！玉兔減弱 周末降到16°C

2018年10月26日 11:50 中時電子報 綜合報導

◎入秋最明顯降溫！玉兔減弱 周末降到16°C

原本被列為今年地表最強的第26號颱風「玉兔」已降為中颱，氣象專家吳德榮更形容，玉兔是戲劇性急遽減弱。不過今(26日)午後開始，鋒面逐步接近，中部以北轉為有陣雨；周六乾冷空氣跟著來，氣溫下滑，預計周日、一、二，早晚空曠地區低溫將降到16-17°C，是今年入秋以來降溫最明顯的一次。

◎大貨車跌落國道空隙2死 警疑昨晚發生

一輛大貨車今26日清晨民眾被發現從國道中山高主幹道與民雄交流道引道中間的空隙衝出，整輛車跌落落差達3層樓高的下方大排， 車頭嚴重扭曲變形，正副駕駛卡在車內，被消防人員救出時，已無生命跡象，送醫皆宣告不治，事後傳出附近畜牧業者昨25日晚上10點半曾聽到巨大聲響，不排除貨車昨晚就已摔落，目前事故原因仍有待警方調查。

◎台鐵ATP遠端監控草率驗收 北檢簽分他字案偵辦

造成18死、上百人受傷的台鐵普悠瑪列車出軌事故，肇事原因朝簡稱ATP的列車自動保護系統不當關閉的方向調查，不過，2010年招標普悠瑪時，已明訂要納入ATP遠端監控系統，監造檢驗報告對此卻付闕如，台北地檢署檢察長邢泰釗已指示主動剪報簽分「他」字案偵辦。

◎持槍毒拒檢 朝警開3槍自摔被逮

林姓男子26日凌晨1時許開自小客車在鳳山林森路見到警車巡邏心虛開進巷弄內，還棄車躲進空屋，警方追捕時，林男持槍拒捕、連開3槍，因第3槍卡彈，且騎車自摔，遭警方壓制，身上還有毒品，訊後依槍砲等罪送辦。

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(中時電子報)