百工百業助選團 洪耀福：與人民分享拚經濟、拚改革的成果

2018年10月26日 11:54 中時 曾薏蘋

民進黨籌組中央助選團今再度成軍一團；民進黨秘書長洪耀福召開「百工百業拚經濟助選團」成軍記者會，希望這次的大選，百工百業拚經濟助選團能夠把他們在各行各業的努力、心聲，跟全國人民分享，透過表演的形式、現身說法的說明，讓人民會更理解政府在經濟發展上的作為。未來助選團將到各縣市站出來現身說法。

今天邀請律師黃帝穎、全國產業總工會秘書長戴國榮、全國工人總工會理事長張家銘、中華扶輪基金會董事長陳茂仁到場致詞，並請來 TBC舞團帶來「士農工商舞蹈」，以各行業別的服裝，配合充滿爆發性的舞蹈，呈現台灣經濟的進步。

洪耀福致詞指出，民進黨有兩大施政主軸，一是拚改革，二是拚經濟，為的就是要建立一個更公平正義、富強的台灣。拚經濟在這兩年來有很多政績，在法律上的鬆綁對產業界的協助，都用了非常大的心力，但是最重要的目標是能夠讓成果與全國的人民分享。這需要政府在制度上的設計，對於提振薪水的措施、減稅方面都做了很多。拚經濟是蔡總統這兩年來念茲在茲的一個重要工程，有很多百工百業的好朋友過去也跟著政府一起努力打拚。

黃帝穎說，蔡政府執政兩年提供給產業界最重要的，在於一個公平競爭的機制，而蔡政府對台灣經濟環境上提供公平競爭的環境，其實在法治層次上做了非常多的努力。

戴國榮表示，民進黨這兩年來，做的就是如何將經濟成長和企業利潤的果實跟勞工分享。政府提出的勞動事件法，就是採取對勞工有利的設計，包括提高勞工訴訟的便利性、雇主須負舉證責任，以及由專業律師來主持調解等，這樣的勞資協商和爭議處理機制，透過立法實施，除了可以達到速審速決的目的，也可以解決長期存在的資訊不對稱和勞資權益不對等的問題。

張家銘說，過去這兩年，有很多人因為過去國民黨政府八年做不到，一開始並不看好提高基本工資。但今天的數字很明白地告訴大家，民進黨政府現在不只可以照顧弱勢、領低薪的邊際勞工，同時也得到企業的支持，讓基本薪資可以穩定調漲，勞資關係更和諧。

陳茂仁表示，政府這兩年來，用心在稅制改革及法規鬆綁，大家都能看得到，近期例如，台積電的加碼投資、谷歌來台灣擴大投資、華邦電在高雄路竹科學園區投資3350億，這都是非常亮麗且有感的成績。

(中時 )