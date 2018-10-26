中市花博特約計程車隊 提供多元便利交通

加入花博特約計程車隊的1600名駕駛人，已完成教育訓練，駕駛人服務期間必須穿著識別背心並配戴識別證。（盧金足翻攝）

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花博特約計程車隊，車身會張貼花博標示貼紙，以利遊客辨識。（盧金足翻攝）

台中花博將在11月3日盛大開幕，半年展期預計吸引800萬以上觀光人潮。台中市府以「鐵道為主、完全接駁」為主軸，讓遊客輕鬆逛花博。交通局也成立花博特約計程車隊，於各地接駁站設置8處排班區，提供更多元便利交通選擇。第一波花博特約計程車隊共102個單位參加，共計1600名計程車駕駛，要求司機只能照錶收費，不能議價，所有計程車議價行為都是違法，經民眾檢舉屬實者，一律開罰9000至9萬元。

逛花博交通很方便！台中市府以「鐵道為主、完全接駁」為主軸，花博期間台鐵每10分鐘1班車，免費接駁專車也有16站、12條路線。

交通局長王義川表示，交通局已於花博后里園區的后里東接駁站、馬場接駁站、馬場大門前(寺山路與馬場路口)、外埔園區接駁站、豐原葫蘆墩公園(三豐路與圓環北路口)、秋紅谷接駁站、向上接駁站、太原停車場接駁站等8處設置花博特約計程車排班區，方便民眾搭乘。

為維護花博園區周邊道路交通順暢，交通局開放貼有花博特約車隊貼紙的計程車進入花博交通管制區內排班及上客，其餘非特約車隊計程車不得在管制區及園區周邊道路排班及攬客，僅可在管制區下客。

王義川指出，為保障乘客安全，提升花博特約計程車隊服務品質，加入花博特約計程車隊的1600名駕駛人已完成教育訓練，駕駛人服務期間必須穿著識別背心並配戴識別證，車身也會張貼花博標示貼紙，以利遊客辨識。

第一波花博特約計程車隊共102個單位參加，包括台中市8家計程車公工會、92家計程車隊(車行)、2家計程車合作社，共計1600名計程車駕駛。

交通局呼籲，請勿搭乘Uber及非法營業白牌車，避免糾紛與安全疑慮。此外，若於花博園區周邊非法營業，將依違反公路法及運輸業管理條例等法令，處10萬元以上罰鍰，累犯更將吊銷駕照、行照與牌照。

(中時 )

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