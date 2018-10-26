日相安倍向中方提「非威脅而是夥伴」等中日合作新3原則

2018年10月26日 14:01 中時 黃菁菁

日本首相安倍晉三26日上午在北京與大陸國務院總理李克強舉行高峰會談，為了兩國關係的順利發展，安倍提案「由競爭轉為協調」、「非威脅而是夥伴」、「自由公正的貿易體制之發展」等新3原則。安倍在會談後的記者會結束前還秀了一下惡補的中文說: 「謝謝李總理，謝謝大家」。

安倍會談一開始表示，「日中關係已回到正常軌道，希望從競爭轉為協調，將日中關係推向新的時代」。李克強則表示，「隨著兩國關係回到正常，又正值和平友好條約40周年，日本首相時隔7年訪中特別有意義。」

會談進行的同時，「中日第3國市場合作論壇」也在進行中，共有兩國企業相關人士約1400人出席。會上將簽署包括兩國企業在泰國東部經濟特區的城市合作開發、在歐洲投資海上風力發電等，約52份中日企業合作備忘錄。兩國可望同意針對技術革新、智慧財產權問題展開新的對話。

中國國家發展改革委員會主任何立峰致詞表示，「兩國的產業結構有互補性，也都是對外投資大國，是開展第3國市場的最強組合。」日本經濟產業大臣世耕弘成在會上致詞表示，「實施符合國際標準的事業可以使日中兩國和推動合作案的國家都獲得利益」。

安倍和李克強會談後也將出席論壇及兩國海難事故合作協定簽約儀式，並發表相關成果。兩人繼今年5月在東京會談後，這次是第5次。安倍傍晚將與大陸國家主席習近平舉行高峰會談。

(中時 )