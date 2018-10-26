NBA》白目球迷挑釁 利拉德下半場爆發回擊

2018年10月26日 12:07 中時電子報 黃及人

下次如有球迷想跟利拉德挑釁，恐怕要先好好考慮了！利拉德26日上、下半場交出判若兩人的表現，上半場投8中2、得到7分，下半場卻變投15中11、狂掃34分，他在賽後坦承，一切都因1名魔術球迷持續用言語騷擾著他。

「那傢伙一直高喊我的名字，然後說我不想打比賽、我很遜之類的話，」貢獻41分、7籃板及6助攻，幫助拓荒者128比114擊退魔術的利拉德說，「整場上半場他都沒有閉上嘴過，所以打完上半場，我就告訴他，我們走著瞧。」

「下半場發生什麼事，我想你們也都看到了，我跟他說，『你會讓魔術陷入麻煩的！』我理所當然在場上解決了問題，所以下半場那傢伙幾乎都沒吭聲，」利拉德說，「我完全沒有注意他穿什麼球衣，我只是看著他的眼睛。」

替拓荒者攻下22分的麥科倫，賽後不禁也幫利拉德說話，「有位球迷說的話徹底激怒了利拉德，對球迷來說，可能是錯誤的行為，因為利拉德後來越打越有侵略性，他不斷衝擊籃框，也為我們進球，他在下半場起了相當大的作用。」

除了拓荒者「雙槍」稱職火力演出，先發中鋒紐基奇也拿18分、10籃板及3火鍋，查克柯林斯替補拿下17分，塞斯柯瑞11分；魔術則以武切維奇24分、11籃板表現較佳，泰倫斯羅斯21分，阿隆戈登與佛尼爾各有17分。

(中時電子報)