陳宜民質疑國健署與藥商聯手誆騙全民

2018年10月26日 12:18 中時 季節

國民黨籍立委陳宜民為民眾向國健署爭取採用保護力更強的疫苗，26日他再度召開記者會，質疑國健署與藥商聯手綁標，誆騙全國人民，記者會尾聲，陳宜民指出，國民黨籍高雄市長候選人韓國瑜也表示，如果他當選的話，將讓高雄市民可以施打保護力較強的九價HPV疫苗，而不是現行的二價。

24日陳宜民才召開記者會，要求國健署比照國際主流，用九價HPV疫苗取代現有保護力不足的二價疫苗，國健署同日發布新聞搞「疫苗之迷思-科學數據告訴你」回應。

26日記者會上，陳宜民表示，為了能給全國人民最好的疫苗政策已經努力許久，一直無法理解為何國健署堅持要用GSK的兩價疫苗，卻不考慮國際主流是九價疫苗，甚至美國稱九價疫苗為「第二代疫苗」，也無法獲得國健署重視。

陳宜民質疑，國健署24日發布的新聞稿中提到，德國、西班牙、法國、荷蘭、義大利與幾個歐洲國家都是用二價GSK疫苗，但是他自己查詢的結果根本不是這樣，這幾個歐洲國家多半是二、四、九價三種疫苗共同採購，提高議價空間，同時國民可以自由選擇要施打哪一種，並不是像國健署說的只有其中一種，結果國健署聯手藥商，發布「假新聞」，以假亂真積非成是，完全就是莫名其妙。

陳宜民痛批，因為國健署發布的「疫苗之迷思-科學數據告訴你」這篇新聞裡面，有多個資料自己上世界衛生組織網站查詢不到，於是向國健署索取出處的資料，這時候才發現，原來國健署從頭到尾用的都是藥商GSK的錯誤資料，GSK就是國內兩價疫苗的主要供應商，但國健署卻用他們錯誤的資訊決定台灣疫苗政策，難怪台灣的疫苗政策與國際主流相違背，他痛批，國健署將人民的健康，賣給藥商的利益，這就是我們糟糕政府。

國民黨籍立委王育敏也出席記者會，她說政府有責任給國人更好的疫苗，提供更好的保護力，過去衛福部長陳時中曾經講到，流感疫苗應該採用四價不是三價，後來發現預算不足，結果改口稱三價也是不錯，代表蔡政府根本完全只以「便宜就好」，有交代就好。

王育敏說她不知道為什麼國健署要把這件事情無限上綱，甚至需要做到「闢謠」，如果國健署預算不夠就老實說，而不是說二價就好，九價不好，不然為何澳洲與香港都要採用九價，政府責無旁貸，應該提供保護力最好的疫苗給人民。

記者會尾聲，陳宜民表示他剛接到韓國瑜的電話，韓國瑜說他剛在臉書上看陳宜民這場記者會的直播，還表示如果他韓國瑜當選高雄市長， 一定在高雄採購最好的九價子宮頸癌疫苗給市民使用。

(中時 )