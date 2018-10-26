綠能建築展登場 首見健康宅體驗館

2018年10月26日 12:17 中時 林欣儀

「2018首屆台灣綠能建築展」26日展開，展出許多室內設計相關綠建材與技術。(林欣儀攝)

有感於空氣品質越趨惡化，人們對居住的需求、對環境與健康的概念越來越重視，財團法人台灣病態建築診斷協會特別舉辦「2018首屆台灣綠能建築展」，其中一攤「健康宅體驗館」讓民眾走進去就能呼吸到最清新空氣，成為焦點。

「2018首屆台灣綠能建築展」26日正式揭幕，主辦單位指出，現場依性質與功能分為「智慧綠城市區」、「綠裝修區」、「建築診斷區」等，並以健康、智慧、節能、減碳的概念規畫台中市政府主題館、健康宅體驗館，包括中、日、韓等國廠商都參與，展示新穎技術與最新施工技術。

台灣省室內設計裝修商業同業公會聯合會理事長羅清源指出，空汙問題受重重視，許多民眾更注意室內空氣品質，藉由結合綠建築相關產業與室內設計技術，讓居家環境更新清。台灣病態建築診斷協會也能針對民眾需求進行一氧化碳、二氧化碳或病菌等檢測，達到室內空品管理與預防。

走進場區內的「健康宅體驗館」，立即感覺空氣變清新，解說人員說，透過設置在空間內的全熱交換器引進室外空氣並經過機器淨化後、再進入室內，而屋內的髒空氣則藉由室內吸氣館抽出，搭配空氣清淨機的使用，維持空間內空品。

此外，市府主題館以綠能生活為主軸，結合太陽能發電系統、綠色能源、環保等，讓民眾近距離了解綠能政策的推動與成果。

(中時 )