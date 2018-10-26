弘文中學萬聖節搞鬼 師生闖鬼屋嚇破膽

2018年10月26日 12:16 中時 王文吉

女學生嚇得擠成一團，還有人一臉驚恐蹲坐在地。（王文吉攝）

女學生通過「弘文靈異孤兒院」，嚇得蹲坐在地。（王文吉攝）

弘文中學康輔社將教室佈置成「靈異孤兒院」，女同學一路尖叫闖關。（王文吉攝）

弘文中學康輔社員在臉上畫喪屍裝，或戴鬼怪面具，恐怖指數破表。（王文吉攝）

迎接萬聖節，學校也搞鬼！台中市私立弘文中學26日舉辦「弘文萬聖破膽鬼屋體驗」活動，由康輔社佈置「弘文靈異孤兒院」，讓全校師生挑戰試膽。此外，國際部更將萬聖節主題融入美語教學，外籍老師會去敲每個班級的門，並進行「不給糖就搗蛋」活動。

萬聖節前夕，弘文康輔社利用學生提供的二手玩偶及衣物，精心佈置「弘文靈異孤兒院」，除了將教室窗戶全貼上黑塑膠袋，還擺設斷掌、恐怖嬰童等逼真道具照片，並在臉上畫喪屍裝，男同學則戴鬼怪面具，恐怖指數破表。

高中部、國中部學生輪流勇闖鬼屋，多數男同學戒慎恐懼通過，最後裝作淡定，不少女學生一路尖叫，有人嚇到「吃手手」，還有人腿軟，嚇得花容失色。

高二蘇微婷說，裡面黑漆漆的，還有鬼突然從地上冒出來，摸她的腳，超嚇人。同班李芸蘋表示，跟遊樂園的鬼屋一樣恐怖，不用上課來玩鬼屋，很可怕，但很好玩。

校長張輝政表示，該校課程設計以國際教育連結他國文化，萬聖節活動融入不同的文化、語言、民族風情與宗教信仰。學生在日常生活以及課堂中經由不同活動、討論、研究與合作逐漸學習並理解此種跨文化領域的思維，同時也更能引導他們擁有更加寬廣的國際觀。

(中時 )