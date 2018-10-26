習近平時隔6年考察廣東 陸媒：廣東將再次成為改革開放先行軍

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近日大陸國家主席習近平時隔6年再次考察廣東，中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」評論稱，習此行的表述值得注意，一是改革面臨「落實」這最嚴峻的問題，需要廣東再次擔任先行軍，這意味大陸中央會給廣東發展更多優厚、寬鬆政策，但廣東幹部無疑壓力也會更大。其二是國內外形勢日益嚴峻之際，大陸輿論出現思想領域爭議，習此行也為凝聚改革開放共識，展現中央對國企民企一視同仁，政策沒有改變。

中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」26日評論指出，6年前，剛當選中共總書記的習近平出外考察第一站就在廣東，並在鄧小平塑像下大談「改革開放」，被外界認為是繼承鄧小平改革開放事業的重要宣示。6年後習再次考察廣東，有些表述值得關注。

評論稱，6年間，大陸發生了很大的變化，也碰到了改革最嚴峻的問題，就是「落實」。所以習近平此次特意強調了要「推動思想再解放、改革再深入、工作再落實」。

評論指出，大陸幅員遼闊，且地區差異太大，所以這40年來，很多全國政策的推開，都得益於某地的先行先試。習近平同樣需要一支先行軍，能堪此任的就是廣東。這意味著，今後中央會給廣東發展給予更優厚、寬鬆政策，但廣東的幹部們無疑壓力也會更大。

另一方面，在改革進入深水區，國內外形勢日益嚴峻之際，大陸輿論場出現思想領域的爭議，甚至混亂。所以，這次習近平的廣東行，也不斷發聲塑造新時代改革開放共識。

評論稱，意思很明確，「中央政策沒有變，風向沒有變，現實和政策存在較大落差，但這並不是中央所願。」

不過，評論也提到，挑戰在前，大陸最怕自亂陣腳，尤需凝聚力。但這種發展共識和信心的凝聚同樣有「時間視窗」，好的政策如果久不落實，就會加深政府和社會間的不信任感。所以，「習近平得抓緊時間」。

(中時 )

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