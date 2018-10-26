台南》黃偉哲大創關說收賄案情升高 被害人隔海影音控訴

2018年10月26日 12:32 中時 季節

民進黨籍臺南市長候選人黃偉哲涉嫌為大創關說收賄案又有新發展，繼黃國昌及蘇煥智先後開記者會並赴地檢署提告黃偉哲貪污、受賄、詐欺後，國民黨立法院黨團26日由黨團三長江啟臣、曾銘宗及吳志揚三位委員召開記者會，接受被害人葉啟中的陳情，並於國民黨立院黨團辦公室播放被害人葉啟中的控訴影片，葉啟中明確指謫黃偉哲收賄、關說，為大創違法喬事。

葉啟中於影片中指出，他是大創供應商億豐富的負責人，當初受日本大創的委託，找到黃偉哲，協助處理大創遭主管機關稽查的問題。葉啟中指控，黃偉哲拿錢喬事，前後共收賄款兩億多，其中部分賄款，甚至是由葉啟中本人拿支票到黃偉哲立法院辦公室，部分時候黃偉哲本人也在場。黃偉哲除了透過立委辦公室召開協調會為大創關說外，並且親自主持會議，要求經濟部相關機關配合辦理。

葉啟中還在影片中控訴，大創由於自日本核災地區進口食品，遭經濟部查獲並禁止進口，黃偉哲辦公室就出面協調經濟部國貿局及關務署等機關，教導大創以「倒填日期」等方式，在被經濟部禁止進口之後仍進口數以百計的貨櫃，大約2000多噸的核災地區食品持續進口，傷害臺灣人民的健康。

葉啟中委任之律師葉慶元也指出，本案葉啟中指證歷歷，並有和黃偉哲辦公室聯繫的Line簡訊截圖、支票票號資訊等重要證物，均早已提交地檢署，但本案提出告訴至今已經約八個月，但是迄今沒有實質進展。葉慶元強調，本案原本是臺北地檢署收案偵辦，但是移轉給新北地檢署；但是25日跟新北地檢署聯繫，發現本案不但已經被重新移轉給臺北地檢署偵辦，而且葉啟中還變成被告，實在令人對司法失去信心。

葉慶元表示，葉啟中對於司法救濟感到絕望，才決定透過錄製影音檔隔海控訴，希望臺北地檢署儘速調查黃偉哲這些重大違法情事，不要成為執政黨候選人的護法。

(中時 )