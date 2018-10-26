台中》林祈烽倡議兒童友善空間 競總變身兒童樂園

2018年10月26日 12:36 中時 盧金足

台中市西屯區市議員候選人林祈烽，將競選總部前的廣場打造「陽光廣場」，舉辦「親子藝文季」，營造超人氣。（盧金足攝）

陽光城市發展協會執行長、投身台中市議員選舉的林祈烽，將競選總部前的廣場打造「陽光廣場」，舉辦「親子藝文季」，還背著充氣小錫兵人偶化身孩子王，宣傳藝文季，也推動兒童友善空間的理念、打造「好玩的街道」。

台中市西屯區市議員候選人林祈烽說，「親子藝文季」無論是動感的小運動會，或是懷舊的民歌音樂會，及深受孩子們喜愛的說故事，都在表演名單之列，雅俗共賞、老少咸宜的表演團體，競選總部前配合特別布置的「陽光廣場」。

他希望大朋友小朋友走出戶外，享受怡人天氣的同時，更透過有趣的活動，拉近親子距離。現場還預備了可愛的卡通造型氣球，準備分送給小朋友。

林祈烽表示，競選活動未必只能敲鑼打鼓或放鞭炮，希望輕鬆活動宣揚理念，喚起人們對下一代活動空間的重視。「一座城市的偉大，在於能否從不同年齡、性別、種族的角度，考量每個族群的需求！」林祈烽強調，期許自己蹲下身，以孩子的高度，檢視城市的空間與市政規畫。

林祈烽指出，空間就是權力，他主張透過豐富特色遊具、設置親子館等等，為孩子打造「安全、好玩的街道」，讓未來的公民能健康、快樂成長，不僅是大人的責任，更是世代正義的實踐。他誠摯邀請爸媽，帶孩子來玩。分享育兒的理念的同時，也交流對下一代未來、親子政策的看法。

陽光廣場親子藝文季，將在10月27日開鑼。首先登場的是下午2時30分，由喜寶創意活動規畫的「小小阿兵哥，當兵體驗營」，以及當天晚上7點，由陸爸爸說演故事劇場演出的「彩虹花

」。

10月28日下午2時30分則是馬力歐創意體能充滿活力的「親子棒棒樂」，以及晚上7時由陸爸爸演出的「吹夢巨人」。往後三個周末，還有許多多元的表演與活動，包括親子二手市集、嘉年華等等，歡迎大家前來共襄盛舉，凝取超人氣。

(中時 )