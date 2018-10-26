台中花博11月登場　中華郵政將發行紀念郵票

2018年10月26日 13:13 中時 陳祐誠

「2018台中世界花卉博覽會」將於2018年11月3日至2019年4月24日在台中市舉辦，其展區橫跨后里、外埔及豐原，是台灣第2次獲得國際園藝生產者協會（AIPH）授權舉辦的世界級園藝博覽會，中華郵政公司特以台中地區盛產的花卉與花博吉祥物「石虎家族」為題材，訂於10月31日發行紀念郵票1套4枚及小全張1張。

中華郵政表示，「2018台中世界花卉博覽會紀念郵票」以百合、文心蘭、劍蘭及火鶴等花朵特寫，搭配花卉博覽會標誌，生動展現花卉之美，附籤票則透過花海圖案呈現遼闊的欣賞視野，郵票面值分別為6元、8元、9元及28元。小全張3枚郵票採橡木桶造型設計，郵票圖案分別為抱著百合的虎爸（面值13元）、嬉戲於大安水蓑衣花器裡的來虎（面值15元）及手持蝴蝶蘭的虎媽（面值17元），版銘以多樣花卉組成臺灣圖案，展現充滿生意盎然的氣象。

配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各一批，提前於10月29日發售；並製作預銷首日戳低值封、套票封、小全張封及「花現幸福」與「心花樣」郵摺2款，各內含郵票1套4枚及小全張1張，2款郵摺內並分別附贈以花博吉祥物為設計之貼紙及精美典雅之花卉圖案書籤1張，以增添收藏趣味，於郵票發行當日供售。

中華郵政指出，歡迎民眾至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」（https://stamp.post.gov.tw）訂購。另10月31日上午9時至12時，於台中市政府1樓中央區挑高川堂設置臨時郵局，銷售郵摺及限量發行典禮紀念卡，並提供銷蓋臨時郵局戳服務。

(中時 )