台南》黃偉哲涉大創案 藍委籲盡速偵辦

2018年10月26日 13:03 中時 季節

國民黨立法院黨團26日由黨團三長江啟臣、曾銘宗及吳志揚三位委員召開記者會，針對民進黨籍台南市長候選人黃偉哲涉嫌為大創關說收賄一案，接受被害人葉啟中的陳情，並呼籲檢方應盡速偵辦此案。

國民黨團指出，大創公司於2015年3月遭查獲違法進口核災區食品13,259件後，被禁止輸入貨品6個月，但被禁止期間卻仍大量違法進口，違法輸入超過200個貨櫃，同時衍生出民進黨立委黃偉哲關說、施壓、收賄等疑雲，並已進入司法程序 。國民黨團近日接收到受害者之一葉啟中陳情，指控黃偉哲多次以立委身分及其前辦公室主任曾碧珠，召開跨部會協調會圖利日商大創百貨台灣分公司。

黨團總召江啟臣表示，受害者已經提告許久，檢方遲遲沒有進一步偵辦作為，不能因為遇到特定人物、特定的時間而選擇性的「公休」，證據完備就該起訴，法院則速審速決，不要讓民眾感到「有錢判生、無錢判死」、「有權判生、沒權判死」產生對司法不信任感。根據相關法律，受賄罪本刑5年在以上，《選罷法》也明文規定，觸犯貪汙罪者不得參選，因此呼籲檢方，盡速偵辦調查，或許能還給當事人清白或究辦，確保乾淨的選風。

黨團書記長曾銘宗表示，政治人物投入地方縣市長選舉，選民會用放大鏡檢視候選人的操守，因此呼籲民眾睜大眼睛，選出有能力、有操守的候選人，同時也希望檢調機關「司法沒有選舉假」，在選舉期間除了查察賄選之外，同時也要針對正在偵辦政治人物的案件中，依法行政、依法偵辦、保持中立。另外，黃偉哲在核食禁止輸入期間，竟然協助業者違法進口超過200多個貨櫃、高達2千公噸貨品，對於罔顧人民健康的行為，予以譴責。至於大創案發生之後，黃偉哲將責任全推給辨公室主任曾碧珠，實則規避，應該站出來面對，說請楚講明白。

黨團首席副書記長吳志揚表示，大創案的發生，不是台南人選市長的問題，而是大是大非的問題，國人關心的日本核災食品的問題，黃偉哲卻以立委身分邀集包括經濟部國貿局、衛福部食藥署等單位，為大創違法進口核災食品，遭禁止輸入貨品6個月處分，找出如何解除禁令的方法。這些相關部門在大創案中，到底扮演甚麼樣的角色？是協助以專案名義辦理進口？還是指導日期的篡改？還是睜一隻眼、閉一隻眼？除了黃偉哲本人與團隊，可能涉及收賄、偽造文書之嫌，相關部門也有涉及圖利罪之虞，偵查沒有假期，希望檢察機關應該更積極偵辨，不要「辦藍不辦綠」。

(中時 )