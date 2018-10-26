高雄》韓國瑜、高思博合體 PK電競遊戲笑料百出

2018年10月26日 12:43 中時 林宏聰

韓國瑜首度挑戰電競遊戲。（林宏聰攝）

國民黨台南市長候選人高思博（左）親赴高雄與韓國瑜合體出席電競活動，下場組隊體驗。（林宏聰攝）

國民黨高雄市長候選人韓國瑜25日公布第1支青年創業官方競選影片，26日即與台南市長候選人高思博參訪高雄戰魂電競館，兩人各組隊伍玩起「鬥陣特攻」，還將「補血」誤聽成「輔選」，笑料百出，短短幾分鐘體驗後汗流浹背，直說果然是「電競運動」，未來計畫透過人才培養、建構產業鏈，打造高雄台南電競城市，不讓南韓首爾專美於前。

韓國瑜坦言，3個月前才透過年輕朋友介紹，認識電競活動，對全球電競產值高達1300億美金相當訝異，認為高雄也相當有發展電競產業鏈的潛力。

主辦單位安排韓國瑜、高思博體驗當紅遊戲「鬥陣特攻」，韓國瑜使用的角色是「萊因哈特」，屬於坦克肉盾角色，負責一路被打，高思博則扮演「士兵76」，為攻擊輸出角色，倆人自稱「幼幼班對戰」，沒什麼看頭，結果高思博連贏2場後草草結束，場面交給專業玩家。

遊戲過程中，電競館長張英俊從旁協助韓國瑜，吶喊聲不斷，他笑稱「和打選戰一樣，氣勢不能輸」，現場氣氛沸騰，而他說要幫隊友「補血」時，韓國瑜一度聽錯，回答「輔選？要拉票喔！」笑翻全場。

韓國瑜首支競選影片談青年創業政策公布後，對手陳其邁受訪表示，青年政策不能天馬行空，必須注重可行性與執行力。對此，韓國瑜說，人是英雄錢是膽，年輕人若沒資金，真是寸步難行，年輕人創業時，高市府只要在資金、政策、宣導上幫他一把，就會有無限可能，「請對手與其批判，不如用欣賞的角度來思考」。

高思博親赴高雄與韓國瑜合體，參加電競館直播活動談電競政策，他表示，高雄與台南相當符合「雙子城」概念，若有機會當選，希望未來讓南高生活、公務連結，許多政策一起做，打造大市場，對外一起行銷，把雙子城做出來。

(中時 )