涉議長賄選案 屏縣涉案議員痛斥「司法已死」

2014年屏東縣議長賄選案遭判刑議員集體痛斥「司法已死」。（林和生攝）

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中時
林和生

屏東縣2014年議長選舉，最高法院判決8名國民黨籍議員集體收賄，分別判刑3年2月至4年不等確定，即將入獄服刑；當事人26日出面喊冤強調，全案沒有行賄者、何來收賄者，根本欲加之罪、何患無辭，心痛已死、真的難以接受。

王志豐表示，整起議長賄選案件，周典論被判無罪，那何來議長選舉「賄選」之有？若後來演變成為自己參選副議長布局，那為何當時一票未得，從院檢都不採納被告證詞，而是撰寫小說的方式將人定罪，對判決結果表示「不可思議」。

縣議員陳美瓊也認為，判決書內容對於她的索賄時間不詳、地點不詳、索賄金額也不詳，一個議員難道那麼沒格調，賄選對價竟只有1、2萬元，「根本毫無道理」。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝質疑，一般上訴案件駁回約半年內會確定，但整起事件卻拖了1年2個月，時間又選在投票前一個月駁回定讞，讓國民黨籍候選人失去參選資格，動機可議。

她認為，不排除是民進黨近2年來執政績效不彰，且近期高雄市長候選人韓國瑜效應逐漸發酵，執政黨才會運用司法鏟除對手，就像花蓮縣長傅琨琪、前雲林縣長張榮味、前南投縣長李朝卿及新竹縣五位國民黨籍議員，均選在選前定罪，呼籲選民要用選票抵制這惡劣行為。

(中時 )

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